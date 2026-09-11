Incontro al S. Croce e Carle di Cuneo sull'ipertensione polmonare tromboembolica cronica

Si è tenuto il 10 settembre, presso il salone di rappresentanza dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, l’evento “СТЕРН Dall’embolia alla Cura - Il percorso multidisciplinare dalla diagnosi alle terapie avanzate”. Sono intervenuti i professionisti dell'Azienda e specialisti provenienti da altre realtà italiane, centri di riferimento nazionale per il trattamento della patologia. Tra questi il professor Andrea Maria d’Armini, responsabile di Cardiochirurgia, Chirurgia Cardiopolmonare e dell'Ipertensione Polmonare, dell'Ospedale S. Matteo di Pavia.

Tale evento ha rappresentato un importante momento di confronto tra le varie specialità e ha dimostrato ancora una volta il grande impegno dell’Azienda S. Croce e Carle nella presa in carico di pazienti complessi, affetti da malattie rare. Questo è reso possibile dall’integrazione delle competenze dei vari specialisti coinvolti, in particolare Cardiologi, Medici d'Urgenza, Anestesisti, Radiologi, Radiologi Interventisti, Cardiochirurghi, Pneumologi, Medici Nucleari, Medici Internisti e tutto il personale sanitario non medico.