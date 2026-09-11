Verzuolo si mette in movimento con la Pigiama Run: sport e solidarietà per i bambini malati di cancro

Sport, partecipazione e solidarietà saranno protagonisti a Verzuolo venerdì 18 settembre, con 'Vivi la Città in Movimento', una giornata che riunisce tre eventi in un'unica esperienza e invita la cittadinanza a vivere gli spazi della città attraverso il movimento e la condivisione.

Tra gli appuntamenti principali torna anche quest'anno la Pigiama Run, camminata/corsa non competitiva di 5 chilometri promossa da LILT Cuneo in collaborazione con la Podistica Valle Varaita. Una manifestazione dal carattere festoso, nella quale i partecipanti sono chiamati a indossare un pigiama, comodo oppure buffo, trasformando una semplice corsa in un importante momento di solidarietà.

Il significato dell'iniziativa va ben oltre l'aspetto sportivo. Il ricavato della Pigiama Run sarà destinato all'Oncoematologia Pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Savigliano, per sostenere il progetto "L'Atelier del Cielo e della Terra", a favore dei bambini malati di cancro.

"Aderire alla Pigiama Run significa per il nostro Comune compiere un gesto di grande valore civile e solidale – dichiara la vicesindaca Laura Lovera, assessore alla Salute –. Scendiamo in piazza in pigiama non solo per correre, ma per manifestare vicinanza a chi sta affrontando la battaglia più difficile, quella contro il cancro infantile. È un'occasione unica per unire la cittadinanza in un momento di festa, promuovere la salute attraverso il movimento e dimostrare il cuore grande della nostra comunità".

Il ritrovo per la Pigiama Run è alle 17,30 in piazza Martiri della Libertà, dove verranno effettuati il ritiro del pettorale e del pacco gara. La partenza è prevista alle 18.

La quota di iscrizione è di 15 euro per gli adulti e di 5 euro per i minori di 7 anni.

Sarà possibile iscriversi fino alle 17 di venerdì 18 settembre attraverso il sito pigiamarun.it, cliccando su "Iscriviti ora" e selezionando il Comune di Verzuolo. È inoltre possibile utilizzare il QR code riportato sulla locandina dell'evento.

La giornata rientra nel più ampio progetto 'Vivi la Città in Movimento', pensato per promuovere uno stile di vita attivo e favorire occasioni di incontro e partecipazione. I tre appuntamenti proposti nella stessa giornata saranno così accomunati da un unico filo conduttore: vivere la città, stare insieme e muoversi.

Alla realizzazione della Pigiama Run collaborano in particolare la Podistica Valle Varaita, il Gruppo Rivoira Frutta, Scotta S.p.A. e Multitel Pagliero S.p.A.

Sarà una giornata nella quale lo sport diventa anche strumento di solidarietà: a Verzuolo si correrà e si camminerà insieme, con un pigiama addosso e un obiettivo importante nel cuore, quello di sostenere i bambini che stanno affrontando una delle battaglie più difficili.