A Cherasco torna la “Merenda Sinoira” con La Casa di Romeo: una cena solidale per aiutare i gatti

Si chiama ancora “Merenda Sinoira”, come lo scorso anno, ma questa volta sarà una vera e propria cena. La Casa di Romeo torna con un nuovo appuntamento solidale in programma venerdì 18 settembre, dalle 19 alle 22, alla Casa del Mago, in frazione Corno, a Cherasco.

L’associazione ha scelto di mantenere il nome che ormai accompagna gli incontri perché, spiegano i volontari, richiama "semplicità, amicizia e allegria". Lo spirito resta infatti quello di sempre: trascorrere una serata insieme e, nello stesso tempo, raccogliere fondi per sostenere i gatti randagi seguiti sul territorio.

Il menu si aprirà con una millefoglie di melanzane alla parmigiana e un flan di peperoni arrostiti con salsa di acciughe. A seguire saranno serviti gnocchi di patate al gorgonzola, quindi pollo fritto alla toscana con contorno. Per chi non mangia carne è prevista un’alternativa vegetariana. A chiudere la cena sarà il tradizionale bunet, seguito dal caffè. Acqua e vino accompagneranno il pasto.



La quota di partecipazione è di 25 euro a persona e l’intero incasso sarà utilizzato da La Casa di Romeo ODV per affrontare le spese veterinarie dei gatti soccorsi e i costi delle sterilizzazioni, una delle attività fondamentali per il controllo delle colonie feline e la prevenzione del randagismo.

L’associazione opera infatti a Cherasco a tutela dei gatti liberi, occupandosi del loro monitoraggio, delle cure necessarie e delle sterilizzazioni, con l’obiettivo di migliorare le condizioni degli animali e contenere le nascite incontrollate.

Per partecipare alla cena è necessaria la prenotazione al numero 333 4056741.