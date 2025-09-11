Mondovì, furti di rame e danneggiamenti al cimitero urbano

Danneggiamenti al cancello di ingresso e furti di rame alle coperture delle tombe dei defunti.

Questo quanto riscontrato nella mattinata di ieri, mercoledì 10 settembre, al cimitero urbano di Mondovì. Ad accorgersi dell'effrazione sono stati i tecnici comunali, che hanno otato anche danni a parti architettoniche di alcune tombe e la sottrazione di alcune apparecchiature tecniche dei custodi cimiteriali.

Immediato lo sdegno e la condanna da parte dell’Amministrazione comunale: "Un fatto di per sé gravissimo, che diventa esecrabile in virtù del luogo in cui è stato compiuto - diceil sindaco, Luca Robaldo -. I malviventi si sono accaniti sulle tombe dei privati, ma hanno parimenti forzato il magazzino comunale. Un’azione eticamente intollerabile per la quale esprimiamo la nostra più sincera vicinanza alle famiglie colpite. Le forze dell’ordine sono già al lavoro per individuare i colpevoli e, in tal senso, confidiamo nelle telecamere di sicurezza, divenute ormai uno strumento di fondamentale importanza sia come deterrente, sia come supporto investigativo".