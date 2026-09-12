CALCIO SERIE D / Saluzzo e Bra impegnate negli anticipi della seconda giornata: granata in visita al Borgosesia e giallorossi sul campo del Lascaris

Dopo i pareggi casalinghi ottenuti all’esordio in campionato, Saluzzo e Bra tornano in campo per la seconda giornata del girone A di Serie D. Entrambe le squadre cuneesi saranno impegnate nei numerosi anticipi del sabato che caratterizzeranno il week end calcistico.

Il Saluzzo 1901 è reduce dall’ottimo 1-1 ottenuto in casa con la Biellese. Domenica scorsa, davanti al pubblico dell’”Amedeo Damiano”, la formazione granata si è mostrata ben organizzata e solida, riuscendo addirittura a passare in vantaggio contro una compagine blasonata come quella bianconera. Alla rete di Salif Sangare ha poi risposto il gol di Lorenzo Sangiorgio, fissando il risultato finale su un equilibrato pareggio.

I ragazzi di mister Antonino Asta, che si è detto soddisfatto della prova dei suoi, proveranno a bissare quanto di buono fatto al debutto contro un’avversaria, sulla carta, più abbordabile come il Borgosesia. I vercellesi arrivano da una particolare situazione all’esordio: la loro gara sul campo del Chisola è infatti stata sospesa sul punteggio di 1-2 (per gli ospiti doppietta di Gianluca Cum) a causa dell’infortunio dell’arbitro. La squadra del tecnico Thomas Forzatti cercherà dunque di conquistare i primi punti in classifica.

Il fischio d’inizio è previsto per le ore 15:00 allo stadio Comunale di Borgosesia.

Il match sarà diretto da Daniele Dell'Oro di Sondrio che potrà contare sull’aiuto degli assistenti Stefano Sibilio di Brindisi e Roberto Francesco Prigigallo di Bari.

L’AC Bra, invece, farà visita al Lascaris per continuare il percorso di crescita intrapreso a inizio estate dalla nuova società e dall’allenatore Riccardo Boschetto. I giallorossi hanno pareggiato 1-1 al debutto tra le mura amiche con la neopromossa Fezzanese, sfida decisa da due rigori in rapida successione: Bruccini per i liguri e Tall Lamine per i piemontesi. Stessa sorte per i bianconeri del Lascaris che, sul campo del Gozzano, non sono andati oltre lo 0-0.

I braidesi si presenteranno a Orbassano con l’intento di conquistare la prima vittoria stagionale, consapevoli però che la formazione guidata da mister Alberto Falco non concederà nulla, come già successo lo scorso 23 agosto. Va infatti ricordato come, meno di un mese fa, si sia già giocata la sfida in occasione del turno preliminare di Coppa Italia: allo stadio “Attilio Bravi” si imposero di misura i torinesi (0-1) grazie alla rete di Alessandro Capra sul finire del match.

La partita andrà in scena all’impianto sportivo “Valentino Mazzola” di Orbassano, fischio d’inizio previsto per le 17:00.

A dirigere l’incontro sarà Davide Conte di Castelfranco Veneto, coadiuvato dagli assistenti Dario Gherardini di Faenza e Michele Bonetti di Piacenza.