Lutto cittadino a Bra per la scomparsa di Emma Bonino

L'Amministrazione comunale di Bra ha proclamato per domani, martedì 15 settembre 2026, in occasione della cerimonia funebre di Emma Bonino, una giornata di lutto cittadino in segno di cordoglio per la sua scomparsa e in ricordo del suo legame con la Città – della quale era cittadina onoraria e già consigliera comunale – nonché dello straordinario contributo dato quale figura di altissimo profilo istituzionale e internazionale, paladina dei diritti civili e della democrazia.

In concomitanza delle esequie, in programma domani in forma laica alle 12.30 nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, alle quali parteciperà una delegazione dell'Amministrazione con gonfalone, sugli edifici comunali verranno esposte le bandiere a mezz'asta. Tutti i cittadini, le organizzazioni sociali, culturali, produttive e i titolari di attività private sono invitati a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune in concomitanza con la cerimonia.

Alla cerimonia laica per le esequie di Stato di Emma Bonino parteciperanno le più alte cariche della Repubblica. La cerimonia sarà trasmessa in diretta Rai e potrà essere seguita sul maxischermo in piazza del Campidoglio.

Oggi pomeriggio alle 15 invece, a Mondovì, si svolgeranno i funerali di Stato di Raffaele Costa dove parteciperà anche il vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Oggi infatti, è stato proclamato a Mondovì il lutto cittadino.

"Deputato della Repubblica, Ministro, Europarlamentare, Consigliere regionale e Presidente della Provincia di Cuneo, Raffaele Costa ha dedicato la sua lunga esperienza politica anche al nostro territorio, contribuendo allo sviluppo sociale, economico e infrastrutturale di Mondovì e del Monregalese - dicono dall'amministrazione -. In segno di rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia, le bandiere degli edifici comunali saranno esposte a mezz’asta. Mondovì si stringe alla famiglia dell’On. Raffaele Costa e lo saluta con profondo rispetto e riconoscenza".