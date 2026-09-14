Emanuele Filiberto di Savoia presenta a Racconigi il libro “La Regina di Maggio”

Sarà il Castello di Racconigi a ospitare, lunedì 14 settembre alle 20.30, la presentazione di La Regina di Maggio, il nuovo libro di Emanuele Filiberto di Savoia, pubblicato da Sperling & Kupfer.

L’appuntamento, annunciato dallo stesso autore sui social con un semplice “Ci vediamo lunedì a Racconigi”, rappresenta un’occasione per conoscere da vicino il volume e approfondire una pagina della storia della monarchia italiana.

La Regina di Maggio porta infatti come sottotitolo Gli ultimi giorni della Corona: i ricordi di una nonna sulla fine della Monarchia e propone una narrazione legata alla memoria familiare e agli ultimi giorni della Casa Reale.

La serata si svolgerà nella suggestiva cornice del Castello di Racconigi, in via Francesco Morosini 3. A dialogare con Emanuele Filiberto di Savoia sarà Beppe Gandolfo, che modererà l’incontro dedicato al libro.

Il volume si inserisce nel filone della memoria storica e personale, intrecciando i ricordi familiari con gli eventi che accompagnarono la conclusione della monarchia italiana. Un racconto che guarda dunque al passato attraverso una prospettiva intima e familiare.

L’appuntamento di Racconigi assume inoltre un particolare valore per la cornice scelta: il Castello è infatti storicamente legato alla famiglia Savoia e rappresenta uno dei luoghi simbolo della presenza sabauda in Piemonte.

L’incontro è in programma oggi, lunedì 14 settembre alle ore 20.30, con Emanuele Filiberto di Savoia protagonista della serata e Beppe Gandolfo alla conduzione. Un appuntamento rivolto agli appassionati di storia, vicende sabaude e memorie della famiglia reale, ma anche a chi desidera scoprire direttamente dall’autore il contenuto di La Regina di Maggio.