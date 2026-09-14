Barge, l’arte incontra la scienza negli spazi dell’ex officina Ferroviaria

Un suggestivo laboratorio visivo in cui le immagini del “Nico” – Istituto di Neuroscienze di Orbassano – si confrontano con le creazioni di sei maestri contemporanei: Walter Accigliaro, Grazia Gallo, Fratel Paolo, Cristina Pedratscher, Francesco Preverino e Walter Stiari.

È la mostra “Verità Nascoste”, allestita nei locali dell’ex officina ferroviaria di Barge, un percorso espositivo dove l'espressività artistica incontra la ricerca scientifica.

Ad accogliere le opere sono i suggestivi spazi di un’ex officina ferroviaria, una splendida testimonianza di archeologia industriale sapientemente restaurata e restituita alla comunità come luogo di cultura e d’incontro.

«La mostra – spiega l’architetto Dario Lorenzati che è tra i curatori della rassegna - racconta questo legame profondo tra contenuto e contenitore. D’altro canto, l’idea che un’opera d’arte viva isolata dal contesto è un’illusione ormai sfatata:tra le pareti dell'ex fabbrica, le opere non si limitano a essere esposte, ma entrano in sintonia con la struttura che le ospita. Il tempo ritrovato dell'architettura e la sensibilità degli artisti – osserva - si fondono così in un'unica, coinvolgente esperienza visiva, dove lo spazio stesso diventa parte della narrazione. Una vera e propria mise-en-scène: lo spettacolo dello spazio e dei suoi contenuti».

La mostra resterà aperta fino al 17 ottobre nei seguenti orari: venerdì (15,30-19); sabato e domenica (10-12,30; 15,30-19)

Visite guidate: Disponibili su richiesta negli orari di apertura o previo accordo telefonico chiamando il numero 348 3644524 (orario d'ufficio).