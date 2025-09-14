Ponte tra passato e presente, il rombo della Ruota d’Oro mette in moto Cuneo [FOTO]

Il cuore di Cuneo motore a cielo aperto per la Ruota d'Oro Storica.

Questa mattina, domenica 14 settembre, piazza Galimberti si è trasformata in un palcoscenico d’altri tempi: alle ore 9 è partita la 28esima edizione della manifestazione organizzata dalla Scuderia Veltro e inserita nel calendario nazionale ASI.

Ben 64 auto storiche hanno acceso i motori, pronte a percorrere i 180 chilometri che porteranno equipaggi e appassionati dalla pianura saluzzese fino al Pinerolese, per poi rientrare a Cuneo alle 16.30. Un viaggio non solo motoristico, ma anche culturale, che intreccia bellezza paesaggistica, tradizione e precisione sportiva grazie alle prove cronometrate previste lungo il percorso.

Il cuore della città tornerà a vibrare nel pomeriggio con l’arrivo delle vetture in piazza Galimberti, a seguire si terranno le premiazioni ufficiali fissate alle 17.30 nella sala Varco.

La Ruota d’Oro non è una semplice gara: è emozione pura, un ponte tra passato e presente, tra passione collezionistica e amore per il territorio. Un’occasione in cui ogni rombo diventa racconto e ogni chilometro memoria viva.