San Michele Mondovì, al via “Sipario Aperto”: il teatro riparte con una nuova rassegna

Anche per l’anno solare 26/27, l’Associazione Teatrale Athena ha ottenuto in concessione la gestione del teatro comunale ‘Piter Pecchenino’ di San Michele Mondovì.

Progetti ambiziosi, sogni, emotività, cultura e voglia di ritrovarsi nella fantasmagoria del palco, caratterizzano i cardini della nuova rassegna “Sipario Aperto”. La prima innovazione è legata al periodo, non più frazionato in due come nella passata edizione, ma unico evento da ottobre a marzo.

Apertura, in grande stile, dedicata alla solidarietà a favore del reparto pediatrico dell’Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì: sabato 10 ottobre la compagnia dei Baroni Rampanti di Milano sarà di scena con “Le Domestiche”, spettacolo pluripremiato di caratura nazionale.

Quattro gli appuntamenti, tra ottobre e febbraio, riservati al dialettale con compagnie di primordine quali la ‘Crica del Borgat’ di Mondovì, ‘I Commedianti Niellesi’ di Niella Tanaro, ‘Je Scapa d’la Rua’ di Madonna delle Grazie e ‘Ij Camola’ di Giaveno.

Il 19 novembre lo spettacolo ‘Punto a Capo’, proposto dall’associazione teatrale ’Athena’ di Vicoforte, presenterà, nell’appuntamento dedicato alla legalità, gli ultimi 57 giorni di Paolo Borsellino.

La novità all’interno della rassegna sarà la “I Edizione del Concorso Civetta d’Argento”, aperto alle commedie brillanti. Quattro compagnie, selezionate da competenti giurati, per contendersi la ‘Civetta d’Argento’ ed il favore del pubblico: la ‘Piccola Compagnia del Giglio’ di Torino, ‘Gli Stornati’ di Cuneo, le ‘Coincidenze’ di Monforte d’Alba ed i ‘Fuori di Quinta’ di Vicoforte.

Il biglietto singolo, solo per la prima data, sarà di 12 euro; tutte le altre serate avranno un costo di 8 euro, con possibilità di abbonamento (per un minimo di quattro date) che riduce il biglietto singolo a 5 euro. Prenotazioni possibili da telefono, via link o QR Code, oppure di persona, in teatro, nella mattinata del sabato da sempre dedicata ai corsi ragazzi, perché Athena considera il teatro strumento educativo, capace di trasformare l’apprendimento in una forma esperienziale di crescita emotiva ed umana.

Infine, ricordiamo a pubblico, stampa e sponsor, la serata di presentazione rassegna, ad ingresso libero: vi aspettiamo sabato 26 settembre, per ritrovarci e ripartire alla grande.

In conclusione, un sentito e doveroso ringraziamento al Comune di San Michele Mondovì, alla UILT Piemonte ed a tutti gli sponsor che hanno creduto e sostengono questo progetto. Quindi, parafrasando il signor Spock, possiamo salutarci con un benaugurante “Lunga Vita e Teatralità”!