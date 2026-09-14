Cascine storiche vincolate, Sacchetto propone un protocollo per conciliare tutela e attività agricola

Il Consigliere regionale Claudio Sacchetto ha depositato l'Ordine del giorno 662, collegato al DDL 140 di riordino: promozione di un protocollo tra Regione Piemonte e Soprintendenza regionale delle belle arti per codificare interventi delle aziende agricole nelle cascine storiche vincolate.

"La tutela del patrimonio storico e paesaggistico deve andare di pari passo con la possibilità per le aziende agricole di continuare a lavorare, investire e mantenere vivi questi luoghi", sostiene il Consigliere Sacchetto.

L'atto di indirizzo impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale ad attivare un tavolo di confronto con le Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio territorialmente competenti del Ministero della Cultura, nel rispetto delle competenze statali in materia di tutela, con l'obiettivo di arrivare alla definizione di un protocollo che renda più chiari gli interventi e le relative modalità realizzabili dalle aziende agricole all'interno delle cascine storiche tutelate.

"Il Piemonte dispone di un patrimonio straordinario di cascine storiche, molte delle quali non rappresentano soltanto una testimonianza del passato, ma sono ancora oggi luoghi nei quali si produce, si lavora e si fa impresa agricola, in numerosi casi si tratta di complessi di particolare pregio storico e architettonico, compresi immobili riconducibili a patrimoni storici come quello dell'ex Ordine Mauriziano. Il tema, non è mettere in discussione la tutela, ma rendere compatibili le esigenze della conservazione con quelle dell'attività agricola. I vincoli devono essere rispettati e il valore storico, architettonico e paesaggistico di queste strutture deve essere preservato, allo stesso tempo, però, un'azienda agricola deve poter sapere con sufficiente certezza quali interventi di manutenzione, adeguamento e miglioramento può realizzare e secondo quali procedure", continua Sacchetto.

L'ODG 662 richiama anche un precedente percorso avviato alcuni anni fa dalla Regione Piemonte con l'obiettivo di costruire, attraverso il confronto con la Soprintendenza, uno strumento condiviso per individuare gli interventi compatibili con le esigenze di tutela. Nel percorso dovranno essere coinvolte anche le Organizzazioni professionali agricole, così da raccogliere le esigenze concrete delle imprese e individuare, insieme agli enti competenti, le soluzioni maggiormente funzionali.

"Ritengo utile riprendere quel percorso, un protocollo non significa ridurre i vincoli né sostituirsi alle competenze delle Soprintendenze. Significa costruire un quadro di riferimento più chiaro e condiviso, che consenta agli imprenditori agricoli di programmare con maggiore certezza manutenzioni, interventi e investimenti, la sfida è trovare un equilibrio tra tutela e operatività. Una cascina storica agricola si conserva anche mantenendola in uso e consentendo all'impresa che la gestisce di essere economicamente sostenibile. Se vogliamo preservare il nostro patrimonio rurale, dobbiamo evitare che i vincoli producano situazioni di incertezza tali da rendere difficili o antieconomici gli interventi necessari, con l'Odg 662 chiediamo quindi alla Regione di svolgere un ruolo di raccordo istituzionale, mettendo attorno allo stesso tavolo Regione Piemonte, Soprintendenze e rappresentanze del mondo agricolo, per arrivare a regole e procedure più chiare e prevedibili. La tutela del patrimonio non deve essere contrapposta al lavoro agricolo: le cascine storiche rimangono vive se continuano a essere luoghi di produzione, lavoro e presidio del territorio", conclude Sacchetto.