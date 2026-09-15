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Attualità | 15 settembre 2026, 15:50

Beinette: da martedì 7 ottobre in biblioteca inizia il corso di italiano per stranieri

Organizzato dall'associazione culturale AttivaMente in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Momo”

La biblioteca di Beinette

La biblioteca di Beinette

L’associazione culturale AttivaMente in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Momo” e il patrocinio del Comune di Beinette, organizzano un corso di italiano per stranieri in biblioteca a Beinette. 

Il corso avrà luogo in biblioteca il mercoledì mattina dalle 9 alle 11, a partire dal 7 ottobre, prima giornata di conoscenza e avviamento delle attività.

Il corso è gratuito, ma è obbligatoria l’iscrizione. 

Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail bibliotecabeinette@gmail.com o contattare il numero 3487782425.

cs

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