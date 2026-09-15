Enrico Pandiani arriva a Mondovì con il suo ultimo romanzo “I compagni di Ventura”

Il prossimo 19 settembre alle 17, nell’ambito della rassegna “Alla scoperta di un libro”, i locali della biblioteca civica di Mondovì ospiteranno la presentazione del nuovo romanzo di Enrico Pandiani “I compagni di Ventura”, da poco dato alle stampe per Rizzoli.
L’ultimo episodio della serie dedicata alle vicende di quattro ex detenuti che, dopo essere riusciti rocambolescamente a evadere insieme, cercano di rifarsi una vita lontano dal crimine, con nuove identità e professioni. Dialogheranno con l’autore Marco Picco e Chiara Bracco.
Ingresso libero; per eventuali informazioni è possibile chiamare lo 0174.43003 ovvero scrivere al cn0065@biblioteche.ruparpiemonte.it.