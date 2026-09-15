 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 15 settembre 2026, 16:47

Enrico Pandiani arriva a Mondovì con il suo ultimo romanzo “I compagni di Ventura”

Appuntamento al 19 settembre

Enrico Pandiani arriva a Mondovì con il suo ultimo romanzo “I compagni di Ventura”

Il prossimo 19 settembre alle 17, nell’ambito della rassegna “Alla scoperta di un libro”, i locali della biblioteca civica di Mondovì ospiteranno la presentazione del nuovo romanzo di Enrico Pandiani “I compagni di Ventura”, da poco dato alle stampe per Rizzoli. 

L’ultimo episodio della serie dedicata alle vicende di quattro ex detenuti che, dopo essere riusciti rocambolescamente a evadere insieme, cercano di rifarsi una vita lontano dal crimine, con nuove identità e professioni. Dialogheranno con l’autore Marco Picco e Chiara Bracco.

Ingresso libero; per eventuali informazioni è possibile chiamare lo 0174.43003 ovvero scrivere al cn0065@biblioteche.ruparpiemonte.it.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium