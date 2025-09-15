Dall’ultimo corso a Roma 82 vigili del fuoco per il Piemonte, 17 per la Granda

Nei prossimi giorni verranno assegnati circa 800 vigili del fuoco che termineranno di frequentare il 100° corso e che giureranno il prossimo 7 ottobre a Roma.

In Piemonte ne arriveranno 82.

“Ringrazio il Governo Meloni, il Ministro Piantedosi e il sottosegretario Prisco - sottolinea l’onorevole di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro, vicepresidente della Commissione Difesa - che hanno voluto potenziare il servizio di soccorso pubblico nel nostro territorio”.

Ecco in dettaglio le diverse assegnazioni in regione Piemonte:

Provincia di Torino saranno assegnati n. 19 Vigili del Fuoco

Provincia di Alessandria saranno assegnati n. 17 Vigili del Fuoco

Provincia di Cuneo saranno assegnati n. 17 Vigili del Fuoco

Provincia di Vercelli saranno assegnati n. 7 Vigili del Fuoco

Provincia di Biella saranno assegnati n. 4 Vigili del Fuoco

Provincia di Novara saranno assegnati n. 9 Vigili del Fuoco

Provincia di Verbano-Cusio-Ossola saranno assegnati n. 9 Vigili del Fuoco.

“I vigili del fuoco arriveranno a breve nei Comandi di destinazione - conclude l’onorevole Ciaburro - così da aumentare la loro presenza sul territorio e di conseguenza avere un’azione di sicurezza e di prevenzione ancora più incisiva. Colgo l’occasione per ringraziare il Corpo dei vigili del fuoco, il cui operato è un perno fondamentale del sistema di soccorso in caso di pubbliche calamità, fornendo interventi tecnici urgenti e assistenza immediata alla popolazione”.