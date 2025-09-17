Alba, la Polizia municipale ritrova in 12 ore la "super bici" rubata ai turisti svizzeri

Una bicicletta di pregio, dal valore stimato intorno ai 10 mila euro, è stata sottratta venerdì pomeriggio a una coppia di turisti svizzeri mentre si trovava in piazza Ferrero. Dodici ore più tardi, però, la vicenda si è conclusa con un epilogo fortunato: grazie al dispositivo Gps montato sul mezzo e all’intervento della Polizia Municipale di Alba, la bicicletta è stata ritrovata e riconsegnata ai proprietari.

“Sabato mattina abbiamo restituito la bicicletta ai turisti, che ci avevano segnalato l’allarme del Gps. La pattuglia dei motociclisti li ha accompagnati sul posto e il mezzo è stato recuperato intatto”, racconta il comandante Antonio Di Ciancia, sottolineando come l’operazione si sia svolta in tempi rapidi e con esito positivo.

Determinante l’azione congiunta dell’ispettore Paolo Tosco e dell’agente Cinzia Avogadro, che hanno individuato la bici in una zona del Mussotto, abbandonata contro un terrapieno, e provveduto alla restituzione. “Non siamo riusciti a identificare i responsabili: è probabile che, resisi conto del valore troppo alto, abbiano deciso di abbandonarla”, aggiunge Di Ciancia.