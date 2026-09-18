Busca, manutenzione periodica dei Dae sul territorio comunale

Nelle giornate di martedì 22 e mercoledì 23 settembre, tutti i defibrillatori automatici (DAE) presenti sul territorio comunale (Busca e Valmala) saranno temporaneamente fuori servizio per consentire le consuete operazioni di verifica e manutenzione periodica da parte di ditte specializzate.



«Si tratta di controlli indispensabili per garantire il corretto funzionamento di dispositivi fondamentali nelle situazioni di emergenza – spiega la vicesindaca Beatrice Aimar –. Gli interventi saranno effettuati nel più breve tempo possibile, così da ripristinare rapidamente la piena disponibilità delle postazioni».



La temporanea messa fuori servizio delle postazioni è stata regolarmente comunicata alla Centrale Operativa 118 e segnalata sul portale DAE della Regione Piemonte.



