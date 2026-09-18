Assemblea Vescovi Piemonte-Valle d'Aosta: a Vicoforte la sessione autunnale tra Sostentamento Clero e Prospettive Pastorali

Nei giorni 15-16 settembre 2026 i vescovi della Regione Piemonte-Valle d'Aosta si sono riuniti per la sessione autunnale a Vicoforte. Nella prima parte dei lavori il Presidente dell'Istituto Centrale Sostentamento Clero ha illustrato la situazione nazionale e della Regione Piemonte-Valle d'Aosta del Sistema di sostentamento del clero - fonti di copertura.

Nella seconda giornata ampio spazio è stato dato al confronto sulle problematiche e le prospettive delle Commissioni regionali, dove ogni vescovo delegato ha presentato i temi che necessiterebbero approfondimento nei prossimi anni. Altre questioni affrontate, in termini di informazione, sono state: il bando nazionale circa lo sport in ambito oratoriano e la prossima GMG a Seul, l'aggiornamento sul progetto "Chiese a porte aperte", le normative sulla gestione e spostamenti degli archivi parrocchiali. È stato infine definito il calendario annuale.



