Istituto scolastico “G. Carducci” di Busca: dati, orari e info utili

Per l’anno scolastico 2026/2027, l’Istituto Comprensivo “Giosuè Carducci” di Busca, diretto dal prof. Davide Martini, conta complessivamente 971 iscritti. Nel dettaglio, sono 132 gli alunni delle scuole dell’infanzia del capoluogo e di Castelletto, 515 quelli delle scuole primarie del capoluogo, di Castelletto e di San Chiaffredo e 324 gli studenti della scuola secondaria di primo grado.



Orari e ingressi del Polo scolastico

Per consultare gli orari delle lezioni, gli ingressi e gli orari della prima campanella nei diversi plessi è possibile fare riferimento al sito dell’Istituto Comprensivo “Giosuè Carducci”, nella sezione dedicata all’anno scolastico 2026/2027: https://www.icbusca.edu.it/pagine/orario-delle-lezioni-dei-plessi-dellistituto-comprensivo-di-busca-as-2026-2027 .



Trasporto scolastico e mensa

Sono 314 le richieste pervenute al Comune per il servizio di trasporto scolastico, che interessa tutti i plessi, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado. Il servizio è affidato alla Scuolabus Ferrara e alla ditta Dutto, entrambe di Busca. Quest’ultima si occupa in particolare del servizio navetta per la scuola primaria e dell’infanzia di San Chiaffredo.



Per quanto riguarda la mensa scolastica, le richieste sono complessivamente 485 e riguardano:

- le scuole dell’infanzia statali del capoluogo e di Castelletto, entrambe dotate di refettorio interno;

- la scuola primaria e la secondaria del capoluogo, con servizio presso il refettorio del Polo Scolastico;

- la primaria di San Chiaffredo, temporaneamente ospitata nell’ex sede della primaria del capoluogo, dove è disponibile un refettorio interno.



L’assistenza durante i pasti delle scuole primarie è affidata alla Cooperativa Valdocco di Torino, mentre la preparazione dei pasti è curata dalla ditta Markas di Bolzano.





