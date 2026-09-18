Ci siamo: tutto pronto al Palasport per la magica notte dei Pink Floyd

L'attesa è finita. Dopo mesi di lavoro e preparativi, il Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta è pronto ad accendere i riflettori su una delle serate più importanti dell'anno per la nostra città. Domani sera l'impianto cuneese cambierà volto per accogliere l'energia e le atmosfere immortali di "The dark side of the moon".

A rendere la serata davvero unica non sarà solo la presenza dei Pink Floyd Legend, ma la fusione tra il loro rock e l'eleganza dell'orchestra del nostro Conservatorio Ghedini. Un palco imponente, un gioco di luci curato nel minimo dettaglio e una scaletta che ha fatto la storia della musica: gli ingredienti per uno spettacolo indimenticabile ci sono tutti.

Dietro a questo enorme sforzo ci sono la dedizione di Euphoria Sound Events e dei volontari di Onde Sonore, che hanno saputo portare sul nostro territorio una produzione di altissimo livello, unendo il divertimento a una causa importantissima. I fondi raccolti, infatti, sosterranno le attività della LILT cuneese.

Tutto è al suo posto, gli strumenti sono accordati e il palco aspetta solo di illuminarsi. Non resta che mettersi comodi e lasciarsi trasportare dalla musica.

biglietti su https://www.euphoriasoundevents.com