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Eventi | 18 settembre 2026, 18:28

Musicaè: a Busca i Rebel Bit

Dopo la partecipazione a Italia’s Got Talent, il gruppo cuneese ha ottenuto importanti  riconoscimenti e conquistato il pubblico internazionale

Musicaè: a Busca i Rebel Bit

Il percorso autunnale della rassegna concertistica “Musicaè”, organizzata dagli Amici  della Musica di Busca, prosegue venerdì 25 settembre, ore 21.00 al Teatro Civico, con una  proposta dalle sonorità e dal linguaggio completamente nuovi, in cui verrà esplorato il territorio  della contemporaneità ma ancora una volta all’insegna dell’eccellenza: Rebel Bit – Innovative  Vocal Stories. 
 
Rebel Bit è una giovane formazione composta da cinque musicisti: quattro voci e un sound  designer, uniti dalla volontà di creare un universo sonoro tra voce, sperimentazione elettronica,  racconti ed emozioni. Il quartetto, Giulia Cavallera, Guido Giordana, Lorenzo Subrizi e Paolo  Tarolli, rielabora brani di musica moderna internazionale, cantautorato italiano e inediti in una  veste raffinata e creativa. L’innovazione è il cuore del progetto, un tratto distintivo del gruppo:  attraverso arrangiamenti e composizioni originali, i Rebel Bit esplorano un repertorio  contemporaneo che attraversa canzone, jazz e pop. Il loro sound affonda le radici nella musica  classica e si arricchisce delle diverse esperienze artistiche dei componenti, fino a definire una  personale forma di contemporary electronic vocal music. 

Dopo la partecipazione a Italia’s Got Talent, il gruppo cuneese ha ottenuto importanti  riconoscimenti e conquistato il pubblico internazionale, a partire dal pirotecnico debutto che ha  raccolto ben quattro nomination ai Contemporary A Cappella Recording Awards di Boston.  
 

La manifestazione è resa possibile grazie al prezioso sostegno del Comuni di Busca, della Regione  Piemonte, dei BIM delle Valli Maira e Varaita, delle Fondazioni bancarie CRC, CRT, CR Saluzzo,  oltre che di Sedamyl, Banca di Caraglio e Cassa di Risparmio di Savigliano.  

Info e prenotazioni 

L’ingresso è libero, con precedenza ai soci e alle persone prenotate, fino a esaurimento posti. Per una migliore organizzazione degli eventi al Teatro Civico è gradita la prenotazione al numero  339 6013250 (Segreteria dell’Associazione Amici della Musica di Busca) a partire dal lunedì antecedente il concerto. La prenotazione dà diritto all’ingresso gratuito e al posto assegnato al  momento dall’organizzazione.

Venerdì 25 settembre, ore 21.00  (prenotazione obbligatoria a partire da lunedì 21 settembre al 339 6013250) 

Teatro Civico, Busca 

per la sezione “On stage le eccellenze” 

Rebel bit - Innovative Vocal Stories 

I Rebel Bit sono un innovativo team di 5 musicisti – 4 voci e un sound designer – con lo scopo di  creare un ponte tra musica vocale e sperimentazione elettronica. Con il linguaggio musicale  sviluppato, riconosciuto come contemporary electronic vocal music, il quartetto rielabora brani di  musica moderna internazionale, cantautorato italiano e inediti in una veste raffinata e creativa. 

Con le loro produzioni discografiche PAPER FLIGHTS (2018), tratta dall’omonimo spettacolo,  e COME (2021) hanno ottenuto due Contemporary A Cappella Recording Awards (Boston, USA) e  cinque A cappella Video Awards (Los Angeles, USA). 

Nel corso degli anni hanno partecipato ad alcuni dei più importanti festival nazionali e  internazionali: Los Angeles a cappella festival, Boston Sings, Moscow Spring festival,  Vocalmente, Solevoci, Vivavoce, B-vocal festival (Spagna), Torino Jazz Festival, Visioninmusica,  Codarts Rotterdam (Paesi Bassi), Hong Kong A cappella festival, Cervo Festival,  VokalFest (Roma), A cappella Nacht Germania (Bayreuth, Biberach, Fritzlar, Achern,  Tuttlingen), Bar en’Voix Festival (Francia), VoiceMania Vienna (Austria). 

Nel 2021 hanno, inoltre, partecipato all’undicesima edizione del programma SKY Italia’s Got  Talent. 

Oltre alla pratica concertistica, il gruppo è attivo da anni nella divulgazione della musica vocale con  attività didattiche (masterclass, workshop, lezioni-concerto, ecc..) in festival/eventi di settore,  accademie e scuole di ogni ordine e grado. 

Music is motion. Motion is art. Art is Music. 
 

Prossimi appuntamenti 

Venerdì 2 ottobre, ore 21.00 (prenotazione obbligatoria a partire da lunedì 28 settembre) Teatro Civico, Busca 

per la sezione “On stage le eccellenze” 

Domenico Nordio, violino - Roberto Plano, pianoforte 

Musiche di Brahms e Schumann  
 

Domenica 18 ottobre, ore 21.00 (ingresso libero, non è necessaria la prenotazione) Parrocchia Maria Vergine Assunta, Busca 

per la sezione “On stage le eccellenze” 

Bamas Tango Quintet 

Rachel O’brien, soprano 

Insieme Vocale Strumentale La Miniera Aps 

Martin Palmeri Misa a Buenos Aires MisaTango

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