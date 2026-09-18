Musicaè: a Busca i Rebel Bit

Il percorso autunnale della rassegna concertistica “Musicaè”, organizzata dagli Amici della Musica di Busca, prosegue venerdì 25 settembre, ore 21.00 al Teatro Civico, con una proposta dalle sonorità e dal linguaggio completamente nuovi, in cui verrà esplorato il territorio della contemporaneità ma ancora una volta all’insegna dell’eccellenza: Rebel Bit – Innovative Vocal Stories.



Rebel Bit è una giovane formazione composta da cinque musicisti: quattro voci e un sound designer, uniti dalla volontà di creare un universo sonoro tra voce, sperimentazione elettronica, racconti ed emozioni. Il quartetto, Giulia Cavallera, Guido Giordana, Lorenzo Subrizi e Paolo Tarolli, rielabora brani di musica moderna internazionale, cantautorato italiano e inediti in una veste raffinata e creativa. L’innovazione è il cuore del progetto, un tratto distintivo del gruppo: attraverso arrangiamenti e composizioni originali, i Rebel Bit esplorano un repertorio contemporaneo che attraversa canzone, jazz e pop. Il loro sound affonda le radici nella musica classica e si arricchisce delle diverse esperienze artistiche dei componenti, fino a definire una personale forma di contemporary electronic vocal music.

Dopo la partecipazione a Italia’s Got Talent, il gruppo cuneese ha ottenuto importanti riconoscimenti e conquistato il pubblico internazionale, a partire dal pirotecnico debutto che ha raccolto ben quattro nomination ai Contemporary A Cappella Recording Awards di Boston.



La manifestazione è resa possibile grazie al prezioso sostegno del Comuni di Busca, della Regione Piemonte, dei BIM delle Valli Maira e Varaita, delle Fondazioni bancarie CRC, CRT, CR Saluzzo, oltre che di Sedamyl, Banca di Caraglio e Cassa di Risparmio di Savigliano.

Info e prenotazioni

L’ingresso è libero, con precedenza ai soci e alle persone prenotate, fino a esaurimento posti. Per una migliore organizzazione degli eventi al Teatro Civico è gradita la prenotazione al numero 339 6013250 (Segreteria dell’Associazione Amici della Musica di Busca) a partire dal lunedì antecedente il concerto. La prenotazione dà diritto all’ingresso gratuito e al posto assegnato al momento dall’organizzazione.

Venerdì 25 settembre, ore 21.00 (prenotazione obbligatoria a partire da lunedì 21 settembre al 339 6013250)

Teatro Civico, Busca

per la sezione “On stage le eccellenze”

Rebel bit - Innovative Vocal Stories

I Rebel Bit sono un innovativo team di 5 musicisti – 4 voci e un sound designer – con lo scopo di creare un ponte tra musica vocale e sperimentazione elettronica. Con il linguaggio musicale sviluppato, riconosciuto come contemporary electronic vocal music, il quartetto rielabora brani di musica moderna internazionale, cantautorato italiano e inediti in una veste raffinata e creativa.

Con le loro produzioni discografiche PAPER FLIGHTS (2018), tratta dall’omonimo spettacolo, e COME (2021) hanno ottenuto due Contemporary A Cappella Recording Awards (Boston, USA) e cinque A cappella Video Awards (Los Angeles, USA).

Nel corso degli anni hanno partecipato ad alcuni dei più importanti festival nazionali e internazionali: Los Angeles a cappella festival, Boston Sings, Moscow Spring festival, Vocalmente, Solevoci, Vivavoce, B-vocal festival (Spagna), Torino Jazz Festival, Visioninmusica, Codarts Rotterdam (Paesi Bassi), Hong Kong A cappella festival, Cervo Festival, VokalFest (Roma), A cappella Nacht Germania (Bayreuth, Biberach, Fritzlar, Achern, Tuttlingen), Bar en’Voix Festival (Francia), VoiceMania Vienna (Austria).

Nel 2021 hanno, inoltre, partecipato all’undicesima edizione del programma SKY Italia’s Got Talent.

Oltre alla pratica concertistica, il gruppo è attivo da anni nella divulgazione della musica vocale con attività didattiche (masterclass, workshop, lezioni-concerto, ecc..) in festival/eventi di settore, accademie e scuole di ogni ordine e grado.

Music is motion. Motion is art. Art is Music.



Prossimi appuntamenti

Venerdì 2 ottobre, ore 21.00 (prenotazione obbligatoria a partire da lunedì 28 settembre) Teatro Civico, Busca

per la sezione “On stage le eccellenze”

Domenico Nordio, violino - Roberto Plano, pianoforte

Musiche di Brahms e Schumann



Domenica 18 ottobre, ore 21.00 (ingresso libero, non è necessaria la prenotazione) Parrocchia Maria Vergine Assunta, Busca

per la sezione “On stage le eccellenze”

Bamas Tango Quintet

Rachel O’brien, soprano

Insieme Vocale Strumentale La Miniera Aps

Martin Palmeri Misa a Buenos Aires MisaTango