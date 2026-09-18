Giornata Europea del Patrimonio 2026: meraviglie in Cappella

n occasione della Giornata Europea del Patrimonio 2026, domenica 27 settembre l’Associazione La Madunina di Busca propone l’iniziativa “Meraviglie in Cappella”, un percorso dedicato alla scoperta di alcune delle cappelle del territorio.



L'Associazione Culturale "La Madunina", da oltre vent'anni, opera nel comune di Busca per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale locale.





E' prevista la visita dei piccoli edifici sacri (“Meraviglie in cappella”) che prevede l'accesso diretto dei seguenti siti, alcuni dei quali raramente aperti al pubblico:

- Cappella di Santo Stefano, risalente all’inizio del secondo millennio e con gli affreschi dei Biazaci del sec XV;

- Pieve di S.Martino, costruita prima dell'anno 1000, con l'interessante facciata in pietra e gli affreschi rimaneggiati dell'abside centrale;

- Cappella di Madonna del Campanile, con il trittico quattrocentesco e l'arioso interno settecentesco;

- Cappella di San Quintino, costruzione settecentesca con pregevoli stucchi sul sito di un'antica chiesa paleocristiana;

- Cappella di San Giacomo, risalente all’epoca dei cammini medioevali a San Giacomo di Compostella, il cui apparato decorativo interno (sec. XV) è stato recentemente restaurato;

- Cappella di San Sebastiano, risalente al sec XI, con affreschi dei pittori Biazaci del sec XV;

- icona della Madonnina, opera dei Biazaci, nella piccola cappella-santuario della chiesa della Rossa.



La visita prevede interventi di esperti e di studiosi per la "narrazione" dei luoghi, con la messa a disposizione di adeguate pubblicazioni sulle opere visitate.

La partenza è prevista alle ore 14.00 da piazza Santa Maria, con trasferimento in pullman. Il rientro è fissato alle ore 19.00, con rinfresco finale. Sarà possibile partecipare anche con mezzi propri, seguendo il percorso del pullman.

L’iniziativa si inserisce nel tema della Giornata Europea del Patrimonio 2026: “Proteggere il patrimonio: rinnovare, resistere, reinventare”.



Per informazioni: 340 5330778

Email: ass.lamadunina@yahoo.it – mirellalovisolo@gmail.com