Alba: accolto in municipio il coro Coe di Böblingen Avatar

Sabato 12 settembre il sindaco di Alba Alberto Gatto e l'assessore ai Gemellaggi Davide Tibaldi hanno accolto in municipio il coro COE della città gemella tedesca Böblingen, accompagnato da Angelika Genitheim, attiva nel Comitato di Gemellaggio Böblingen–Alba.

Con la direzione del maestro Clemens König, il coro composto da 40 elementi, si è esibito nella sala Consiglio "Teodoro Bubbio", cantando alcuni brani davanti agli amministratori comunali e ad alcuni esponenti dell'associazione Famija Albèisa, prima della firma dei coristi sul libro del gemellaggio Alba-Böblingen.

Durante l'accoglienza il sindaco Gatto e l'assessore Tibaldi hanno ricordato agli ospiti tedeschi l'appuntamento a Böblingen nel prossimo novembre per la diciassettesima edizione della Kulinarische genüsse aus Alba, l'evento biennale che rinnova i rapporti di amicizia tra le gemelle Böblingen e Alba, sotto il segno dell'enogastronomia, grazie all'impegno organizzativo della Famija Albèisa e del comitato di gemellaggio Alba-Böblingen.

Il coro COE ha trascorso quattro giorni sul territorio albese esibendosi in diversi luoghi di Alba e nella parrocchia San Michele a Novello, insieme ai cori Forever Young,

Fuma Che Cantuma e Cantincanto diretti da Paola Marengo.