A Briga Alta una Big Bench abbraccia un paesaggio mozzafiato sulle Alpi liguri

Ha i colori e l'orgoglio brigasco la "Big Bench 442" posizionata, nelle scorse settimane, a Piaggia, nel comune di Briga Alta, da dove domina il panorama.

La panchinona, rossa e gialla, è stata fortemente voluta e realizzata grazie a un'idea della signora Monica Arnaldi che, dopo il lockdown del 2020, aveva deciso di lasciare il suo lavoro in città per trasferirsi nel piccolo borgo e avviare una nuova attività (LEGGI QUI).

Un luogo del cuore che, come ci spiegava in occasione dell'apertura del suo B&B alcuni anni fa, ha iniziato ad amare grazie ai genitori, Milena e Luciano, che avevano comprato una casa lì nel 1978.

E proprio pensando ai suoi genitori Monica ha voluto portare la "magia di ritornare un po' bambini" a Piaggia, con una Big Bench che è stata posizionata sul crinale soprastante la frazione da dove si può godere di una vista a 360° sulle Alpi Liguri.

"L'idea è stata di Monica, che ha fatto sì che anche il nostro paese avesse una Big Bench -, spiega il sindaco, Federica Lanteri -. Siamo orgogliosi che abbia scelto, ancora una volta, di investire sulle potenzialità del nostro territorio. Come comune abbiamo acconsentito volentieri all'utilizzo dell'area dove è stata installata la panchina, che è già stata meta di numerosi turisti. Uno splendido esempio di collaborazione tra pubblico e privato".

La panchina è raggiungibile dalla frazione Piaggia percorrendo una mulattiera che si inerpica sul versante sopra il paese o in alternativa mediante una strada sterrata con un percorso più agevole e in parte ombreggiato.

"Da qui - scrivono sui social del Big Bench Community Project - è visibile la parte alta della val Tanarello, il monte Saccarello verso ovest sul confine con la Francia mentre verso nord-est è visibile il massiccio del Mongioie".

Per i panchinisti è già possibile trovare passaporti e timbri, presso il B&B Docelemtne o presso "La Briga" Bar Ristorante.