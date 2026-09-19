A Cuneo continuano le celebrazioni nel 190° anniversario della presenza delle Suore del Cottolengo

La congregazione Suore di San Giuseppe Benedetto Cottolengo è in festa per il 190° anniversario della presenza delle Suore cottolenghine a Cuneo, accompagnate dal Santo Cottolengo il 21 dicembre 1836 per il servizio presso l’ospedale Santa Croce.

Il 14 settembre, festa “dell’Esaltazione della Croce”, nella Chiesa di Santa Croce è stata celebrata una Santa Messa, presieduta da Mons. Piero Del Bosco, vescovo di Cuneo-Fossano, e concelebrata dai sacerdoti della cappellania dell’ospedale, dal Padre generale della Piccola Casa Carmine Arice, da don Aldo Sarotto, suo predecessore, alla presenza del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle dott. Franco Ripa, del vicesindaco di Cuneo dott. Luca Serale, delle Suore cottolenghine e di tanti fedeli.

Alla celebrazione hanno partecipato anche numerosi membri della Confraternita della Santa Croce che si impegnano a vivere il Vangelo della carità con un’attenzione particolare a chi necessita di aiuto e di conforto.

Durante la celebrazione si è ringraziato il Signore per i 190 anni di presenza delle suore del Cottolengo a Cuneo, iniziata proprio fra quelle mura.

Per l’occasione nella cappella del Suffragio, insieme alla statua del Cottolengo, è stata esposta la sua reliquia, due pianete ricamate dalle Suore dell’Ospedale, e alcuni pannelli che ricordano quell’evento.



