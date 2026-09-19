A Ronchi una via intitolata a Mario Delpozzo, il sindaco che portò la Michelin a Cuneo

Domenica 27 settembre 2026, a Ronchi di Cuneo, si terrà una giornata dedicata alla memoria della comunità Michelin e al legame che, da oltre sessant'anni, unisce lo stabilimento di Cuneo al territorio.

Il momento centrale della mattinata sarà l'intitolazione di "Via Mario Delpozzo", nell'area di piazza Robert Daubrée, prospiciente lo stabilimento Michelin.

Mario Delpozzo, sindaco di Cuneo dal 1951 al 1965, ebbe un ruolo determinante nel favorire l'insediamento della Michelin a Cuneo all'inizio degli anni Sessanta. L'intitolazione vuole ricordare una figura che seppe guardare allo sviluppo industriale come occasione di crescita economica e sociale per la città e per l'intero territorio cuneese.

La manifestazione è promossa dalle Associazioni dello stabilimento Michelin di Cuneo, in collaborazione con la Direzione aziendale e con il patrocinio della Città di Cuneo.

La cerimonia avrà inizio alle 9.30 con l'accoglienza dei partecipanti in piazza Robert Daubrée. Seguiranno il saluto delle autorità e, alle 10.15, la cerimonia di intitolazione di via Mario Delpozzo e la scopertura delle targhe stradali. Al termine, i partecipanti raggiungeranno la vicina cappella di San Maurizio, dove alle ore 11 sarà celebrata la Santa Messa in memoria dei fondatori dello stabilimento Michelin e dei colleghi e collaboratori scomparsi.

La celebrazione costituirà il secondo momento della giornata: un'occasione per ricordare non soltanto coloro che contribuirono alla nascita dello stabilimento, ma anche le generazioni di donne e uomini che, con il proprio lavoro, hanno partecipato alla crescita della realtà Michelin di Cuneo e alla sua integrazione nella comunità locale.

L'iniziativa vuole così riunire in una stessa mattinata memoria civile, memoria del lavoro e riconoscenza verso le persone: dal ricordo di Mario Delpozzo e della scelta che contribuì all'insediamento Michelin a Cuneo, alla memoria di quanti hanno costruito e accompagnato nel tempo la storia dello stabilimento.