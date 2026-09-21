Peste Suina Africana, salgono a 18 i casi totali registrati in provincia di Cuneo

Nuovo aggiornamento sui controlli per il contrasto alla Peste suina africana (Psa) nel territorio compreso tra Piemonte e Liguria. I dati registrati a domenica 20 settembre 2026 attestano che il totale dei casi di positività rinvenuti tra le carcarse di cinghiale è salito a quota 2.217.
In Piemonte si registra un nuovo caso di positività che porta il computo regionale complessivo a 834. La nuova carcassa infetta è stata rinvenuta in provincia di Cuneo, nel territorio comunale di Saliceto (9 casi). Con questo aggiornamento il quadro dei contagi della Granda comprende anche Arguello (4), Cerretto Langhe (1), Cravanzana (2) e Pezzolo Valle Uzzone (2).
Un'altra positività è stata rilevata in Liguria, precisamente a Piana Crixia (21), in provincia di Savona, portando il totale regionale a 1.383 casi. Resta invece invariato a 206 il numero dei Comuni in cui è stata riscontrata almeno una positività dall'inizio dell'emergenza sanitaria.
Infine, si conferma stabile a quota 10 il numero dei focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli delle due regioni.