Affluenza straordinaria a Cheese 2025: 400 espositori e migliaia di visitatori per le vie di Bra

Terzo giorno di Cheese s Bra con un'affluenza straordinaria, come nemmeno i più ottimisti speravano.

Le vie della città sono prese d'assalto da venerdì scorso da migliaia di visitatori, dalle nove del mattino a sera inoltrata, per la gioia degli oltre 400 espositori e dei numerosi esercenti, bar, ristoranti, gelaterie, che sicuramente (considerate le lunghe fila in attesa) fanno affari d'oro.

Imponente e perfettamente funzionante la macchina della sicurezza e quella della pulizia cittadina, che vede impegnate tantissime persone.

Nel pomeriggio domenicale interessantissimo talk nello stand di Bra's, al quale hanno partecipato Carlin Petrini, fondatore di Slow Food, Luigi Barbero direttore Ascom Bra e Consorzio salsiccia di Bra, Luca Crosetto, presidente della Camera di commercio di Cuneo, Enrico Lupi, presidente della Camera di commercio della Riviera Ligure e il sindaco di Bra Gianni Fogliato. Come sempre molto incisive le parole di Petrini, osservazioni sul mondo del turismo, del territorio, dell' agricoltura e dell'enogastronomia che suscitano riflessioni importanti sul mondo attuale.

Alle 17 nello stesso stand l'incontro con il Distretto del cibo del Roero con il suo presidente Silvio Artusio Comba. Altri talk sono in corso nei vari punti dell' estesa area Cheese.

Già martedì si avranno i dati precisi dell' affluenza nei 4 giorni (la manifestazione si concluderà domani sera) raccolti, con una piccola percentuale di errore, dalle celle telefoniche.

Saranno sicuramente straordinari come straordinaria si sta rivelando questa 15esima edizione di Cheese.