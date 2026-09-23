Incendio nella cucina di un ristorante a Fossano, sul posto i Vigili del Fuoco

Aggiornamento delle ore 22.47. L’incendio aveva interessato una friggitrice, è stato spento dai vigili del fuoco. Non risulterebbero feriti. Squadre ancora sul posto per la messa in sicurezza dei locali.

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Incendio in corso in una cucina di un ristorante a Fossano, in via Torino. Sul posto sono accorsi sei mezzi dei Vigili del Fuoco, che in questo momento stanno provvedendo a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona e i presenti.

Al momento non si hanno ulteriori informazioni, notizia in aggiornamento.