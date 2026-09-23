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Cronaca | 23 settembre 2026, 20:03

Valle Gesso, mucca bloccata in un terreno scosceso è stata portata in salvo con l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco

L'animale non riusciva più a muoversi, così i soccorsi l'hanno sollevata e spostata in un luogo più sicuro

Elicottero Drago. Immagine di repertorio

Elicottero Drago. Immagine di repertorio

Una mucca è stata portata in salvo dai vigili del fuoco questo pomeriggio nella zona di Entracque, in Valle Gesso. Il bovino era finito in un piano sconnesso, bloccata contro un albero, e non riusciva più a muoversi.

Il proprietario ha chiamato i soccorsi per l'animale in pericolo, e tra le 17:30 e le 18 la mucca è stata imbracata, sollevata e spostata su un terreno vicino più stabile.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Torino con l'elicottero Drago, sostenuti da una squadra di volontari di Busca e da operativi di Cuneo.

redazione

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