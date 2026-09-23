Cuneo Bike Festival: tutto pronto per un'edizione che porta "In giro" storie e idee

Anticipato dal Bike to work day di venerdì 18 settembre e dai Bike to school day in programma da lunedì 21 a giovedì 24 settembre, da venerdì 25 a domenica 27 torna il Cuneo Bike Festival, uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla mobilità attiva e al turismo su due ruote.

La sesta edizione, promossa e organizzata dall’Ufficio Mobilità del Comune di Cuneo con il supporto di Fondazione CRC, di Sport e Salute Spa, del progetto Bici in Comune, di Confartigianato Cuneo e di numerosi sponsor con un forte coinvolgimento di partner del territorio, è in continuità con le iniziative della Settimana Europea della Mobilità (16-22 settembre 2026). Venerdì 18 sono state duecento le persone che, nel raggiungere il luogo di lavoro in bicicletta, tra le 7 e le 9 hanno fatto tappa in piazza Galimberti per croissant e caffè; i Bike to school day, come già accaduto nei mesi di marzo, aprile e maggio, e come succederà ancora a ottobre, hanno motivato centinaia di studenti a scegliere di pedalare verso la propria scuola.

Per il terzo anno consecutivo, piazza Galimberti sarà quartier generale e sede del villaggio espositivo del Cuneo Bike Festival. Il salotto della città ospiterà stand di settore e food truck, insieme a un fitto calendario di incontri, attività e pedalate collettive.

Il filo conduttore del palinsesto 2026 è “In giro”: un invito esplicito a mettere in movimento non solo pedali, ruote e gambe, ma anche idee, parole e relazioni. Il tema intende valorizzare la bicicletta in tutte le sue sfaccettature, da mezzo di trasporto pulito per gli spostamenti quotidiani a strumento di benessere, fino al cicloturismo come risorsa di promozione del territorio. Nel corso della tre giorni si alterneranno momenti divulgativi, incontri con campioni dello sport e rappresentanti del territorio, affiancati da laboratori educativi sulla sicurezza stradale rivolti a bambini e famiglie.

I grandi nomi del ciclismo

Tra i grandi nomi delle due ruote sarà a Cuneo Fabiano Fontanelli, ex gregario di Pantani e un palmarès di 37 vittorie, che oggi sta affrontando la malattia di Parkinson, ma non per questo ha smesso di pedalare. Venerdì 25 settembre, alle ore 18, Fontanelli presenterà il suo libro "Trentasette volte Fontanelli. Da Pantani al Parkinson", (Bacchilega editore) e ripercorrerà le tappe più importanti della sua carriera e della sua vita. Al suo fianco, anziché Davide Cassani, atteso a Cuneo più avanti in autunno, ci sarà Roberto Conti, anche lui ex gregario di Pantani e vincitore della tappa del Tour de France 1994 con arrivo all'Alpe d'Huez. Sabato 26 settembre, alle ore 21, sul palco del cinema Monviso (via XX Settembre, 14), grazie alla collaborazione con Karhu, salirà Sonny Colbrelli, l'ultimo italiano a vincere la Parigi-Roubaix nel 2021. In dialogo con Stefano Zago, Colbrelli si racconterà agli appassionati cuneesi a partire dagli esordi, in cui il ciclismo era passione, il lavoro era in fabbrica, fino alla sua vita dopo l'addio al ciclismo nell'ottobre del 2022 in seguito all'impianto di un defibrillatore sottocutaneo dopo l'arresto cardiaco all'arrivo della prima tappa del Giro di Catalogna del marzo 2022.

Le novità

Tra le novità, la sfida non competitiva a coppie "Fianco a fianco" firmata dal gruppo sportivo Passatore, che venerdì 25 settembre, alle ore 20.15, abbinerà bici e corsa. Alle ore 9.30 di sabato 26 settembre scatterà la prima edizione della pedalata non competitiva di 72 chilometri "La Fluviale", organizzata dall'asd “Fausto Coppi on the road” con il supporto del team “NER. Night Experience Ride”. Tutti i partecipanti alla "Fianco a fianco" e a "La Fluviale" riceveranno un ricco pacco gara e un buono pasto da 10 euro da utilizzare entro domenica 27 settembre nell'area street food in piazza Galimberti. E ancora, domenica 27 settembre, dalle ore 11 una caccia al tesoro in bicicletta per famiglie e gruppi di amici tra l'altopiano e il Parco fluviale Gesso e Stura, proposta in collaborazione con K di Malinki.

Il gemellaggio con PAVÈ. Pedalando a Venezia

Dopo il gemellaggio nel 2025 con il Festival del Ciclista Lento di Ferrara, quest'anno il Cuneo Bike Festival ha scelto il legame con il festival “PAVÈ. Pedalando a Venezia”, ideato e realizzato tra Venezia e Mestre da un circolo dedicato alla promozione della mobilità ciclistica quotidiana, all’organizzazione di eventi culturali e al cicloescursionismo. Lo scorso 9 maggio Fabio Pellegrino, funzionario del Comune di Cuneo, ha portato l'esperienza del Cuneo Bike Festival all'ultima edizione del festival lagunare, sabato 26 settembre una delegazione dello staff di "PAVÈ. Pedalando a Venezia" parteciperà alla pedalata "La Fluviale" e alle 16,30 interverrà nel talk "Pavè Festival: storie in bicicletta. Perché ci nutriamo di storie e la bicicletta può essere un punto di vista sulla contemporaneità".

Il villaggio

Nel villaggio del Cuneo Bike Festival in piazza Galimberti, aperto venerdì 25 settembre dalle 16 alle 20,15, sabato 26 settembre dalle 9 alle 19 e domenica 27 settembre dalle 9 alle 19, oltre alla ciclofficina con laboratori di ciclomeccanica ci saranno un parcheggio per le biciclette, un percorso per i più piccoli, un pump track unico nel suo genere e una vetrina per conoscere e provare bicicletta inclusive e cargo bike. Nei laboratori a cura di Wonder Bikes, bambini e famiglie potranno realizzare disegni originali grazie a vecchie biciclette trasformate in strumenti artistici. Sabato 26 e domenica 27 settembre sarà possibile testare le mtb e-bike a disposizione presso lo stand di Bottero Ski. Grazie alla collaborazione con l'Ente Fiera Fredda di Borgo di San Dalmazzo, tutti potranno cimentarsi nella ciclolumaca, una sfida di lentezza: i tre adulti più lenti si aggiudicheranno buoni degustazione da utilizzare nella 457ª Fiera Fredda della Lumaca a Borgo San Dalmazzo (4-8 dicembre), i tre bambini meno veloci riceveranno accessori per la bici.

Durante le tre giornate, i professionisti sanitari saranno a disposizione per promuovere le dieci raccomandazioni per uno stile di vita salutare, i progetti attivi d'inclusione e di empowerment svolti in collaborazione con enti e associazioni di volontariato del terzo settore, fornire informazioni sui servizi e percorsi dell'AO S.Croce e Carle. Nella mattina di sabato 26 settembre si svolgerà un laboratorio dedicato alle manovre salvavita su lattanti e bambini ed uno spazio di sensibilizzazione approfondito con proiezioni video e materiale informativo per contrastare e riconoscere i rischi legati alla "Shaken Baby Syndrome", curato dall'équipe della struttura complessa di Pediatria.

Tra i principali eventi collaterali della sesta edizione del “Cuneo Bike Festival”, da venerdì 25 a domenica 27 settembre in piazza Galimberti ci sarà la 123ª tappa dell’International Street Food 2026, con numerosi food truck che proporranno specialità enogastronomiche internazionali e regionali, in collaborazione con Confartigianato Imprese.

Come partecipare

Ad eccezione della pedalata non competitiva "La Fluviale" e della sfida a coppie tra bici e corsa "Fianco a fianco" – iscrizioni sul portale Endu (www.endu.net) per la prima, al link https://bit.ly/fianco-a-fianco-26-iscrizione per la seconda – gli eventi del CNBF sono gratuiti con prenotazione su Eventbrite al link https://bit.ly/cnbf-eventbrite. Grazie alla collaborazione con Arenaways, da venerdì 25 a domenica 27 settembre tutti coloro che utilizzeranno treni della compagnia per raggiungere il festival avranno diritto allo sconto del 50% sul biglietto inserendo il codice CNBF26 al momento dell'acquisto sul sito o nell'app.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti visitare il sito Internet www.cuneobikefestival.it.