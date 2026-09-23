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Eventi | 23 settembre 2026, 15:17

“La Terra Promossa” a Alba: martedì 29 settembre la presentazione del libro sui paesaggi di Langhe, Roero e Monferrato

Alle 18 in Sala Convegni Palazzo Banca d’Alba, con l’autore Giorgio Vivalda e dieci testimoni del territorio; introduce l’editrice Silvia Maria Ramasso, conduce Luca Borioni

“La Terra Promossa” a Alba: martedì 29 settembre la presentazione del libro sui paesaggi di Langhe, Roero e Monferrato

Martedì 29 settembre, alle 18.00, presso la Sala Convegni del  Palazzo Banca d'Alba , in via Via Cavour 4, ad Alba (CN), si svolgerà la presentazione del volume "LA TERRA PROMOSSA. Tanti modi di vedere i paesaggi di Langhe, Roero e Monferrato" (a cura di Giorgio Vivalda, Neos Edizioni): una riflessione a diciassette voci per immaginare un futuro integro e positivo a questo patrimonio dell'umanità.

Fra gli autori delle testimonianze raccolte nel libro ne parlano con l'Autore: Walter Accigliaro, Tino Cornaglia, Alessandra Fassio, Vincenzo Gerbi, Valter Giuliano, Bruno Murialdo, Donatella Murtas, Enrico Rivella, Valerio Rosa, Mario Sandri.

Introduce Silvia Maria Ramasso, editrice. Conduce il giornalista Luca Borioni.

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