MOTORI / Sabato e domenica al sesto round della Coppa Rally di Zona 2 tornano Mauro Porzia e Arianna Genaro per Alma Racing

Dopo la difficile trasferta ligure sulle strade della Val d'Aveto, la cuneese ALMA Racing torna in gara con il pilota torinese Mauro Porzia affiancato dalla navigatrice imperiese Arianna Genaro, tornata dopo l'infortunio, al Rally del Rubinetto - Rally Due Laghi, appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona 2. Ad accompagnare i portacolori ALMA Racing, ci sarà l'ormai consolidato pacchetto con la quattro ruote motrici Renault Clio Rally3 ed i colori del team ScaccoMatto Racing.

L'occasione sarà il 33° Rally del Rubinetto – 12° Rally 2 Laghi, sesto round della Coppa Rally di Zona 2. Due giorni di adrenalina sulle strade che si snodano tra il Lago d'Orta ed il Lago Maggiore, rinnovando l'appuntamento in una gara che li aveva già visti protagonisti nel 2024 al via di una Fiat Seicento di Classe A0.

Una vigilia che desiderano commentare con grande emozione: "Finalmente torniamo in abitacolo dopo gli infortuni che hanno funestato la nostra estate. La gara è impegnativa, con alcune difficoltà che la rendono davvero avvincente: una su tutte la prova speciale in notturna e la relativa salita verso il Mottarone", esordiscono Porzia e Genaro, che poi proseguono: "Torniamo qui a due anni dall'ultima volta, con un po' di esperienza sulle spalle ma con una vettura altrettanto differente e prestazionalmente superiore. L'obiettivo è quello di tornare a fare chilometri insieme sulla Rally3 e migliorarci costantemente".

Venendo al programma della gara piemontese, prevede un format diviso su due giornate. All'interno di esse, la doppia ascesa al Mottarone di cui una in notturna, la conferma della partenza da San Maurizio d'Opaglio e l'arrivo nel cuore di Borgosesia.