PALLAPUGNO / A Nocciole Marchisio Cortemilia e Alta Langa l'andata degli spareggi per le semifinali. Tutti i risultati

A Nocciole Marchisio Cortemilia e Alta Langa l'andata degli spareggi playoff per accedere alle semifinali. Ritorno sabato e domenica a Cuneo e Scaletta Uzzone, con Pianfei Pro Paschese che deve recuperare il 9-7 subito, mentre più difficile per IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese che parte in svantaggio 9-3.

In Serie B a Prodeo Chiusavecchia e Speb l'andata delle semifinali.

Ecco i risultati del fine settimana: