"Creo il regalo per i miei nonni": sabato al Santuario di Monserrato un laboratorio gratuito per i bambini tra 6 e 8 anni

Un pomeriggio all'insegna della creatività e della fantasia è in programma sabato 26 settembre al Santuario di Monserrato, a Borgo San Dalmazzo, con il laboratorio "Creo il regalo per i miei nonni!", un'iniziativa pensata per bambine e bambini dai 6 agli 8 anni.

Il laboratorio, gratuito, offrirà ai piccoli partecipanti l'occasione di mettersi alla prova con la creatività e di realizzare con le proprie mani un piccolo regalo speciale da donare ai propri nonni. Un'attività pensata per valorizzare la fantasia e, allo stesso tempo, il legame tra le diverse generazioni.

Il ritrovo è previsto alle ore 15, mentre la conclusione dell'attività sarà indicativamente alle 16.45, con termine massimo alle 17. Al termine del laboratorio è prevista anche una merenda per tutti i partecipanti.

I posti disponibili sono limitati a 12 bambini e bambine. L'attività è riservata ai piccoli partecipanti e si svolgerà senza la presenza dei nonni.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria tramite messaggio WhatsApp al numero 340 254 9768, indicando nome e cognome di ogni partecipante.

L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Santuario di Monserrato ODV e rientra nel progetto #MunseCreativeLAB, dedicato alla proposta di attività creative e laboratoriali rivolte alla comunità.