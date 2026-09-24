Nocciole, Coldiretti Cuneo: "Urgente un tavolo regionale"

Occorre un tavolo corilicolo regionale con urgenza. È quanto torna a sollecitare Coldiretti alla Regione vista la situazione in cui versa il comparto ormai da troppi anni, messo a dura prova anche in questa annata dalle estreme condizioni meteo.

"La provincia di Cuneo è particolarmente vocata alla produzione di nocciole, tanto che sono ben 1.300 le aziende cuneesi a coltivarle su una superficie di 13.000 ettari, con un potenziale produttivo di circa 140.000 quintali- spiega Enrico Nada, presidente di Coldiretti Cuneo -. Serve, però, stanziare un fondo straordinario per estirpi e reimpianti o per rigenerare vecchi noccioleti al fine di accompagnare le nostre imprese in questo percorso di rinnovamento".

"Già nei primi giorni di agosto avevamo inviato in Regione gli interventi necessari a favore della corilicoltura del nostro territorio – evidenzia Francesco Goffredo, direttore di Coldiretti Cuneo -. È necessario supportare le imprese e promuovere impianti moderni per continuare a produrre qualità e a preservare i territori".