Area sosta “Un Po di sosta ai piedi del Monviso” riceve la Stella d'Oro di eccellenza dalla Confederazione Italiana Campeggiatori

Un riconoscimento di assoluto rilievo internazionale incorona l'eccellente lavoro svolto nell'ambito del turismo outdoor: l'area sosta camper "Un Po di Sosta" è stata insignita della Stella d'Oro di Eccellenza, il massimo attestato di merito conferito dalla Confederazione Italiana Campeggiatori (Federcampeggio).

La cerimonia si è svolta a Parma nella suggestiva cornice del Salone del Camper, in occasione del convegno "Il turismo rigenerativo viaggia su ruote".

A rendere ancora più prestigioso l'evento è stata la presenza del Presidente Nazionale della Confederazione Italiana Campeggiatori, Emanuele Paolicelli, e del Presidente della F.I.C.C. (Fédération Internationale de Camping, Caravanning et Autocaravaning), João Alves Pereira, i quali hanno conferito personalmente il premio.

Il conferimento della Stella d'Oro premia questa realtà per gli elevati standard di qualità nei servizi offerti, la promozione della sostenibilità, l'attenzione al turismo itinerante e la costante valorizzazione del territorio.

Le parole della titolare dell’area, Eleonora Monge: «Essere premiati contestualmente dai vertici nazionali e internazionali del settore outdoor rappresenta un orgoglio immenso per noi. Vedere riconosciuto il nostro impegno direttamente dal Presidente Emanuele Paolicelli e dal Presidente João Alves Pereira dimostra la validità della direzione intrapresa. Questo premio lo dedichiamo a tutta la nostra famiglia (Eleonora, Fabio, Adele e Susi e Valter): l'area non sarebbe quella che è mancasse anche solo uno di noi! Inoltre ringraziamo tutti i camperisti e turisti che continuano a riporre in noi la loro fiducia per le loro soste!»

L'assegnazione della Stella d'Oro di Eccellenza consolida il ruolo di “Un Po di Sosta ai piedi del Monviso” quale punto di riferimento per l'accoglienza open air in Italia, stimolando nuovi investimenti nell'innovazione, nella sostenibilità e nella qualità dell'esperienza turistica.