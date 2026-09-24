"Donne del Terziario: storie di impresa, innovazione e futuro": l'incontro al Monastero della Stella di Saluzzo

Un evento dal titolo "Donne del Terziario: storie di impresa, innovazione e futuro" si terrà venerdì 25 settembre 2026, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 presso il Monastero della Stella di Saluzzo (Piazzetta Trinità 4). L'incontro è organizzato da Terziario Donna Confcommercio provincia di Cuneo.

L'iniziativa sarà un momento di incontro, testimonianza e confronto dedicato alle storie di impresa, all'innovazione e al futuro, con l'intento di condividere esperienze e offrire spunti di riflessione.

Il sottotitolo: "Ispirazione e confronto: storie di imprenditrici, comunicazione, fotografia e valori per costruire insieme il futuro".

L'evento è realizzato con il sostegno di: Fondazione CRC, Camera di Commercio di Cuneo, Confcommercio Saluzzo, Città di Saluzzo, Terres Monviso, Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Posti limitati, per confermare la presenza chiamare 0171/604185 o scrivere a terziariodonna@confcommerciocn.it