Giornata Nazionale del Sì: AIDO in piazza per promuovere la cultura della donazione

Il 26 e 27 settembre torna la 'Giornata Nazionale del Sì', promossa da AIDO, l'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule. Due giornate dedicate alla sensibilizzazione, all'incontro e alla testimonianza, con l'obiettivo di promuovere il valore del Sì alla donazione, raccogliere nuove adesioni e mantenere alta l'attenzione su un tema che può cambiare concretamente la vita di migliaia di persone.

Bruno Vottero è il presidente del Gruppo Intercomunale AIDO di Bagnolo Piemonte, Barge e Valle Po: "Il Sì rappresenta una scelta di solidarietà e di consapevolezza, ma è anche il Sì ad AIDO, che da oltre 50 anni a livello nazionale e da 34 anni attraverso il gruppo locale porta avanti un importante lavoro di informazione e sensibilizzazione sulla cultura della donazione e sull'importanza dei trapianti.

Sono oltre 8.500 le persone attualmente in attesa di un trapianto e, per alcune di loro, quella chiamata potrebbe non arrivare mai. È anche per questo che i volontari AIDO saranno presenti nelle piazze e sui sagrati delle chiese del territorio, a disposizione dei cittadini per fornire informazioni, rispondere alle domande e raccogliere eventuali nuove adesioni".

L'invito rivolto alla popolazione è: "Vieni in piazza ad incontrare i volontari AIDO del gruppo Bagnolo Piemonte, Barge e Valle Po e promuovi insieme a noi il Sì". Saranno oltre 20 i volontari impegnati nelle diverse postazioni.

Durante la Giornata Nazionale del Sì sarà inoltre possibile ritirare una pianta di Anthurium, simbolo di vita, contribuendo così concretamente alle attività che AIDO porta avanti ogni anno nelle scuole, nelle piazze e negli incontri pubblici, con l'obiettivo di diffondere la conoscenza e l'importanza della donazione.

Per chi desidera prenotare la pianta è possibile contattare il numero 366-3710996.

Numerosi i punti informativi organizzati sul territorio.

A Bagnolo Piemonte, nel capoluogo, i volontari saranno presenti sul sagrato della chiesa di San Pietro domenica 27 settembre dalle 8,30 alle 12. A Villar Bagnolo, appuntamento sul sagrato della chiesa domenica 27 settembre dalle 9,30 alle 12, mentre a Villaretto di Bagnolo Piemonte l'incontro si terrà nello stesso orario, dalle 9,30 alle 12.

A Barge, sul sagrato della chiesa di San Giovanni, i volontari saranno presenti sabato 26 settembre dalle 17 alle 19 e domenica 27 settembre dalle 9 alle 12.

A Envie, sul sagrato della chiesa di San Marcellino, appuntamento sabato 26 settembre dalle 16,30 alle 18 e domenica 27 settembre dalle 9,30 alle 11.

A Revello, sul sagrato della chiesa della Madonna Vergine Assunta, il punto informativo sarà attivo domenica 27 settembre dalle 8,30 alle 12.

A Sanfront, sul sagrato della chiesa di San Martino, i volontari saranno presenti sabato 26 settembre dalle 17,30 alle 19 e domenica 27 settembre dalle 10 alle 12.

A Paesana, appuntamenti sul sagrato della chiesa di Santa Margherita sabato 26 settembre dalle 17,30 alle 19 e domenica 27 settembre dalle 9 alle 10,30. Un ulteriore punto informativo sarà allestito sul sagrato della chiesa di Santa Maria domenica 27 settembre dalle 18 alle 19.

Infine, a Rifreddo, i volontari AIDO saranno presenti sul sagrato della chiesa di San Nicolao sabato 26 settembre dalle 16,30 alle 18,30.

La Giornata Nazionale del Sì sarà quindi un'occasione per incontrare i volontari, conoscere più da vicino il mondo della donazione e riflettere sull'importanza di una scelta che, attraverso un gesto di solidarietà, può contribuire a offrire una nuova possibilità di vita a chi attende un trapianto.