Alba: divieti di transito domenica 4, 11, 18 e 28 ottobre, per i mercati ambulanti della Fiera

Domenica 4, 11, 18 e 28 ottobre in diverse vie e piazze di Alba c'è il grande mercato ambulante, nell'ambito della 96esima Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba.
Per la presenza delle bancherelle e per le manifestazioni collaterali, sono previste le seguenti modifiche alla viabilità cittadina.
Divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata, domenica 4 – 11 – 18 – 25 ottobre, dalle ore 6:00 alle ore 21:00, in:
Corso Piave, tratto tra Via D. Galimberti e Via D. Scaglione, con l'istituzione del doppio senso di circolazione per i soli residenti, nelle vie a senso unico che intersecano questo tratto di corso;
Via Rossini, tratto tra Corso Piave e Corso Europa;
Via Pietro Ferrero, tratto tra Corso Piave e Corso Europa;
Via San Teobaldo, tratto tra Corso Piave e Via S. Lorenzo;
Viale Vico;
Piazza Cristo Re (antistante i numeri civici 16 e 17);
Corso Langhe, stalli di sosta e controviali;
Corso Italia (solo divieto di sosta);
Piazza Michele Ferrero - esedre;
Via Roma;
Piazza Garibaldi;
Piazza Cagnasso, con esclusione dal divieto di transito del tratto tra Piazza Marconi e Via Bosio;
Via Cavour;
Piazza San Francesco d'Assisi;
Via S. Toppino;
Piazza Pertinace;
Via Ospedale, tra Via Micca e Piazza Garibaldi;
Via Pertinace, tra Via Bertero e Piazza Pertinace.
Dal divieto di transito, sono esclusi i residenti, i veicoli di soccorso e autorizzati.