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Attualità | 25 settembre 2026, 17:35

Alba: divieti di transito domenica 4, 11, 18 e 28 ottobre, per i mercati ambulanti della Fiera

Per la presenza delle bancherelle e per le manifestazioni collaterali, sono previste modifiche alla viabilità cittadina

Alba: divieti di transito domenica 4, 11, 18 e 28 ottobre, per i mercati ambulanti della Fiera

Domenica 4, 11, 18 e 28 ottobre in diverse vie e piazze di Alba c'è il grande mercato ambulante, nell'ambito della 96esima Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba.

 Per la presenza delle bancherelle e per le manifestazioni collaterali, sono previste le seguenti modifiche alla viabilità cittadina.

 Divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata, domenica 4 – 11 – 18 – 25 ottobre, dalle ore 6:00 alle ore 21:00, in:

 Corso Piave, tratto tra Via D. Galimberti e Via D. Scaglione, con l'istituzione del doppio senso di circolazione per i soli residenti, nelle vie a senso unico che intersecano questo tratto di corso;

Via Rossini, tratto tra Corso Piave e Corso Europa;

Via Pietro Ferrero, tratto tra Corso Piave e Corso Europa;

 Via San Teobaldo, tratto tra Corso Piave e Via S. Lorenzo; 

 Viale Vico;

 Piazza Cristo Re (antistante i numeri civici 16 e 17);

 Corso Langhe, stalli di sosta e controviali;

Corso Italia (solo divieto di sosta);

Piazza Michele Ferrero - esedre;

Via Roma;

 Piazza Garibaldi;

Piazza Cagnasso, con esclusione dal divieto di transito del tratto tra Piazza Marconi e Via Bosio;

Via Cavour;

Piazza San Francesco d'Assisi;

 Via S. Toppino;

Piazza Pertinace;

 Via Ospedale, tra Via Micca e Piazza Garibaldi;

Via Pertinace, tra Via Bertero e Piazza Pertinace.

Dal divieto di transito, sono esclusi i residenti, i veicoli di soccorso e autorizzati.

 

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