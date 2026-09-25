Domenica 27 settembre l’ultima apertura dell’area archeologica di Bene Vagienna prima degli interventi di restauro

Le tabernae di Augusta Bagiennorum sono un "cantiere aperto", dove da tre anni gli archeologi dell'Università di Torino, Dipartimento di Studi Storici, lavorano per riportare alla luce e studiare le tracce della città romana. Prima che l'area archeologica chiuda temporaneamente per gli interventi di restauro e manutenzione, il pubblico potrà entrare nel cantiere e conoscere da vicino i lavori delle campagne di scavo.

Domenica 27 settembre, dalle 15 alle 19, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, Alla scoperta di Augusta Bagiennorum propone un pomeriggio tra le antiche botteghe dell'area archeologica di località Roncaglia, e il Museo Archeologico MAB di Palazzo Lucerna di Rorà dove sarà possibile ammirare i reperti esposti e sperimentare l'esperienza olografica 3D della basilica civile dell'antica città romana, iniziativa vincitrice del progetto XRCulture, finanziato dall'Unione Europea. Un'occasione per vedere il sito prima della chiusura prevista per tutto il mese di ottobre per consentire gli interventi di restauro e manutenzione delle strutture archeologiche e di sostituzione del palco ligneo del teatro. Sarà possibile anche approfondire, grazie agli architetti delle RRS-DRMN Piemonte, i cantieri di restauro e riqualificazione in corso nell'Area archeologica, in aderenza al tema proposto dalle Giornate Europee del Patrimonio 2026 "Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare".

La partecipazione è gratuita e non è necessaria la prenotazione. Le visite, guidate dalla Direttrice dell'Area archeologica e dagli archeologi dell'Università di Torino, sono in partenza dall'ingresso del teatro romano alle 15, 16.30, 18. Durante il periodo di chiusura saranno possibili solo le aperture per gruppi su prenotazione.