Furto e tentato furto nella chiesa di San Giovanni a Saluzzo

Dopo il tentato furto di alcuni giorni fa, nella sagrestia annessa alla cappella dell’Addolorata della Chiesa di San Giovanni, nell’alto centro storico di Saluzzo, ieri mattina ( mercoledì 24 settembre) il furto andato a segno di alcuni oggetti in via di identificazione, pare sempre nella stessa cappella.

La chiesa dei marchesi di Saluzzo è oggetto da maggio di un cantiere di consolidamento sismico, che attualmente interessa sia la parte absidale verso via Tapparelli, dalla quale l’accesso all’edificio sacro è consentito anche da una porta laterale, sia l’interno dove si stanno eseguendo lavori di restauro nella cappella marchionale, dietro l’altare.

Ad accorgersi di movimenti anomali sono stati proprio gli addetti del cantiere. Hanno sentito colpi di martello dei malintenzionati intenti ad aprire la porta della sagrestia, incuranti del rumore in pieno giorno, probabilmente convinti di essere scambiati per la squadra di lavoro.

Una volta scoperti, si sono dati alla fuga. Non hanno trovato niente, dal momento che “non c’era niente all’interno, solo paramenti e testi sacri per le funzioni” conferma padre Lorenzo, da decenni custode della chiesa, che nella cappella dell’Addolorata celebra la messa per i fedeli dell’alto centro storico.

Ieri mattina invece, il furto andato a segno per il quale si sta identificando l’entità. Tra gli oggetti sottratti si parla di "ex voto".

In questo caso l'autore potrebbe essere una sola persona, un uomo, visto sempre dai lavoratori impegnati sui ponteggi e probabilmente da alcuni turisti, tra i molti, che visitano quotidianamente la chiesa simbolo dei marchesi di Saluzzo.

Sono stati immediatamente informati i commitenti, l’Ufficio dei beni culturali diocesani, il direttore dei lavori e i Carabinieri di Saluzzo che stanno indagando sul caso e raccogliendo testimonianze.