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Sanità | 25 settembre 2026, 11:16

Sanità: specializzando da Varsavia alla Cardiologia di Mondovì

Mauro Feola: "Medici in formazione potranno utilizzare fondi europei dedicati per frequenze presso il nostro ospedale”

Sanità: specializzando da Varsavia alla Cardiologia di Mondovì

A seguito di un accordo con la Società Europea di Cardiologia, che ha convenzionato il laboratorio di Ecocardiografia della Cardiologia dell'Ospedale Regina Montis Regalis, è arrivato in reparto un medico specializzando in Cardiologia dall'Università di Varsavia per un soggiorno di un mese, dedicato alla formazione in ecocardiografia 3D e transesofagea. 

“Grazie al riconoscimento del nostro laboratorio da parte della Società Europea - dichiara il direttore della Cardiologia Mauro Feola - medici in formazione potranno utilizzare fondi europei dedicati per frequenze presso il nostro ospedale”. 
 

cs

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