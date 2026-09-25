Sanità: specializzando da Varsavia alla Cardiologia di Mondovì

A seguito di un accordo con la Società Europea di Cardiologia, che ha convenzionato il laboratorio di Ecocardiografia della Cardiologia dell'Ospedale Regina Montis Regalis, è arrivato in reparto un medico specializzando in Cardiologia dall'Università di Varsavia per un soggiorno di un mese, dedicato alla formazione in ecocardiografia 3D e transesofagea.

“Grazie al riconoscimento del nostro laboratorio da parte della Società Europea - dichiara il direttore della Cardiologia Mauro Feola - medici in formazione potranno utilizzare fondi europei dedicati per frequenze presso il nostro ospedale”.

