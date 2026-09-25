ATLETICA / Campionato di società allievi: nel weekend le finali nazionali, Yasmine Lazouzi attesa protagonista nei 3000 metri e 2000 siepi

È il fine settimana dei campionati di società allievi con le finali nazionali: Finale Oro, che mette in palio gli scudetti di categoria, a Majano (Udine), poi le Finali B in tutta Italia, con i club piemontesi che saranno impegnati a Imperia.

FINALE ORO

Due i club piemontesi in gara: Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo con entrambe le squadre, maschile e femminile, e Atl. Canavesana con quella maschile.

In gara tra gli altri il club cuneese schiera gli azzurrini di Rieti Giacomo Provera, atteso al via dei 400 piani e dei 400hs, e Yasmine Lazouzi, che si preannuncia indiscussa protagonista dei 3000 metri e dei 2000 siepi.

Anche Atl. Canavesana può contare su uno dei protagonisti delle nazionali giovanili di questa estate, vale a dire Nicolò Borello, che sarà ai blocchi di partenza dei 200 e dei 400 metri; il club canavesano potrà contare anche su Pietro Carlo Milano (1500-3000), azzurro della corsa in montagna.



FINALE ORO - MAJANO - Iscritti e programma orario

FINALE B

IMPERIA. In gara per il Piemonte ci saranno Battaglio CUS Torino, Sisport, Futuratletica Piemonte con entrambe le squadre, maschile e femminile; Atl. Alba con la squadra maschile.

Tra gli atleti iscritti per Sisport le azzurre dei lanci Matilde Cecati (disco) ed Eloise Vallet (peso e giavellotto), per Futuratletica Piemonte l’azzurro di corsa in montagna Giuseppe Luciano Piazza (2000 siepi).