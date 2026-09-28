Due medaglie per l'Ippica Monregalese ai regionali di dressage

Si sono svolti presso il Centro Ippico Lo Sperone di Caravino i campionati regionali di dressage a cui ha preso parte un numeroso gruppo di allieve/i dell’ Associazione Ippica Monregalese di frazione San Biagio di Mondovì.

Nei due giorni di gara sono stati premiati tutti i componenti del team monregalese e in particolare la medaglia di bronzo dell’impegnativo livello M è andata a Andrea Di Muro, che prossimamente sarà anche impegnato nel campionato italiano a squadre.

Un’altra medaglia di bronzo è stata conquistata dalla squadra monregalese composta da Sveva Sampò, Beatrice Dotto e Andrea Di Muro.

Ottimi piazzamenti individuali per Emma Launo, quarta classificata nel livello 4 junior che ha visto al quinto posto Greta Ribero.

Nello stesso livello, ma senior, da segnalare il quinto posto di Catharina Calleri.

Sveva Sampò, nel livello 1, pur vincendo la gara del secondo giorno, si è classificata quarta a un soffio dalla medaglia mentre Francesca Briozzo ha ottenuto il quinto posto e Alessia Revelli il decimo.

Nel livello 3 in premiazione anche Angelica Paschero, al suo debutto in campionato.

Anche quest’anno, per la terza volta, Manuel Lamberti è stato selezionato nella squadra che rappresenterà il Piemonte alla Coppa delle Regioni di dressage che Manuel ha vinto lo scorso anno inseme ad Andrea Di Muro, con il quale prenderà anche parte quest’anno al campionato italiano a squadre.