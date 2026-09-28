VOLLEY MASCHILE / Due vittorie per il Vbc Mondovì nel secondo concentramento di Coppa Piemonte

Nel secondo concentramento stagionale di Coppa Piemonte il Vbc Mondovì ottiene due vittorie, superando nella gara inaugurale il Cuneo militante in serie D per 3-0 e per 2-1 nella seconda il Valsangone, prossimo avversario all’ esordio in campionato. Dai sei set disputati a Cuneo lo staff tecnico monregalese può trarre indicazioni decisamente positive, che dimostrano una continua crescita sia nella forma dei singoli che nel gioco di squadra.

“Questa giornata di Coppa – commenta al termine coach Federico Ronco - ha rappresentato per noi un bel test. Sono contento perché stiamo lavorando bene ed il gruppo è molto affiatato. Questi sono test importanti perché possiamo dare spazio a tutti i giocatori e possiamo provare tante cose. In settimana avremo anche allenamenti congiunti di alto spessore, che ci permetteranno di proseguire negli esperimenti. Pian piano stiamo aggiungendo tutto quello che è un lavoro di ricerca diversa di colpi e che sta portando i suoi frutti: sui sei set disputati ne abbiamo perso solo uno, il sesto, quindi anche il discorso di interpreti presenti in campo ha dato i suoi risultati: anche cambiando gli addendi per fortuna il risultato non è cambiato e ciò fa sicuramente morale. Sabato ci confronteremo contro due prossime avversarie di campionato C di buon livello e siamo curiosi di vedere a che punto siamo, sperando di confermare tutto quello che è stato fatto di buono in queste prime settimane di lavoro”

Contro la formazione del Cuneo militante in serie D coach Federico Ronco, con Fichera presente ma a riposo per motivi precauzionali, è partito con Sangregorio in palleggio, Mastantuoni opposto, capitan Camperi e Bernardi in banda, Catena e Caldano al centro, Drocco libero, inserendo durante la gara Marchese, Borsarelli, Marabotto, Leandro, Sgura e Gasco.

Nel primo set i monregalesi partono bene e stanno sempre in vantaggio nel punteggio (10-5,15-11,20-15), chiudendo senza troppe difficoltà 25-21. Nella seconda frazione, con Marchese, Borsarelli e Gasco in campo dall’ inizio, vi è equilibrio sino al 13 pari, poi i monregalesi cambiano ritmo e vanno via, piazzando un parziale di 12-3 e chiudendo 25-16. Nel terzo set, con in campo Marabotto, Mastantuoni, Sgura, Bernardi, Catena, Leandro e Drocco, partono meglio i cuneesi, che si portano sul 6-3, poi i monregalesi reagiscono e prima pareggiano sull’ 8-8, poi vanno via, portandosi prima sul 15-10, poi sul 21-15 ed infine chiudendo 25-21.

Nella seconda gara contro il Valsangone, prossimo avversario nella giornata inaugurale di campionato in programma domenica 18 ottobre alle ore 18 a Giaveno, coach Federico Ronco è partito con Sangregorio in palleggio, Mastantuoni opposto, capitan Camperi e Bernardi in banda, Caldano e Catena in banda, Drocco libero, dando successivamente spazio a tutti i giocatori presenti, tranne ovviamente Fichera.

Nel primo set i monregalesi partono bene e controllano senza difficoltà il punteggio (12-6,16-10,21-14), chiudendo 25-21. Nella seconda frazione, con in campo Marchese, Borsarelli e Gasco, i monregalesi vi è sostanziale equilibrio sino all’ 8 pari, poi i monregalesi cambiano ritmo e vanno via, portandosi prima sul 13-10, poi sul 17-14, successivamente sul 21-18, quindi sul 23-20 ed infine chiudono 25-23. Nel terzo set vi è equilibrio sino al 7 pari, poi i monregalesi, con in campo in campo Marabotto, Sgura, Marchese, Bernardi, Catena, Leandro e Gasco, accusano un evidente calo complessivo e il Valsangone ne approfitta, portandosi prima sul 12-10, poi sul 18-12 ed infine chiude 25-14.

Nel terzo ed ultimo turno di questa prima fase, in programma sabato prossimo a Torino, il VBC MONDOVI’ giocherà la prima gara alle ore 15 contro il Parella Torino ed a seguire contro il Pavic Romagnano, entrambe prossime avversario anche in campionato (il Pavic Romagnano sarà ospite dei monregalesi sabato 14 novembre alla quinta giornata, mentre il Parella sarà ospite dei monregalesi sabato 23 gennaio nella tredicesima ed ultima giornata del girone d’ andata).