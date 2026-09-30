Bra, celebrazioni in onore di san Francesco ai Fratini e alle Clarisse

Torna nel calendario civile dell'Italia la festa di san Francesco come festività nazionale. È lui il protagonista del 4 ottobre, giorno in cui esattamente 800 anni fa morì nella sua Assisi, diventata poi la "Città della pace" e dove oggi sorge la basilica che la cristianità gli ha dedicato. Qui, a dare forma al mito, ci hanno pensato pittori del calibro di Cimabue, Giotto, Simone Martini, Pietro Lorenzetti.

Gli insegnamenti del frate, nella loro semplicità, possono tornare estremamente utili quando, travolti dal tourbillon degli eventi, ci sembra di non sapere da che parte iniziare per affrontare la giornata. San Francesco suggerisce: «Cominciate con fare il necessario, poi ciò che è possibile e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile».

Assisi è il fulcro delle celebrazioni, che culminano con l'offerta dell'olio per l'accensione della lampada votiva a san Francesco, ma anche nel resto d'Italia sono tanti gli appuntamenti degni di nota, proprio come a Bra.

Cominciamo dai Frati Cappuccini di Santa Maria degli Angeli (piazza XX Settembre), che sabato 3 ottobre, alle ore 20.45, propongono il concerto spirituale "Un seme di Vita eterna" con il coro dei Musicanti di san Francesco, nella veglia di preghiera per il transito del Santo. Domenica 4 ottobre è la solennità di san Francesco d'Assisi e il programma prevede: ore 7.30 le lodi mattutine cantate "Alto e glorioso Dio"; Sante Messe alle ore 8, 9.30, 20 con supplica a san Francesco per la pace.

Anche nel Monastero di Santa Chiara (viale Madonna dei Fiori, 3) è stato approntato un ricco programma di celebrazioni. Le Sorelle Clarisse invitano ad unirsi in preghiera sabato 3 ottobre, alle ore 7.30 con la Santa Messa, alle ore 17.30 Vespri, seguiti alle ore 18 dalla Messa del transito di san Francesco, presieduta da padre Honorè Mosala Ekpala, frate cappuccino di Bra, e infine il bacio alla reliquia. La festa di domenica 4 ottobre prevede la Messa solenne alle ore 8.30, mentre alle ore 16 è atteso il concerto di musica sacra nell'ottavo centenario della morte di san Francesco d'Assisi, sulla base del salmo 148 "Laudate Dominum".

Inoltre, due sorelle Clarisse di Bra racconteranno san Francesco e santa Chiara giovedì 1° ottobre, alle ore 17.30, nell'aula magna del Vescovado nuovo - ex Seminario (via A. Rossi, 28), a Cuneo con ingresso libero.

Tutti gli eventi sono proposti come momenti di evangelizzazione e preghiera, vissuti come occasione di annuncio della Parola di Dio.