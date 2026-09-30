La Polizia di Stato ha celebrato San Michele Arcangelo, patrono di Cuneo

La Polizia di Stato ha celebrato nella giornata di ieri il Patrono dell’Amministrazione e della città di Cuneo, San Michele Arcangelo con la Santa Messa delle ore 18.00 presso il Duomo di Santa Maria del Bosco di Cuneo, che ha visto una forte partecipazione da parte della cittadinanza.

Fuori dal Duomo sono stati esposti diversi veicoli della Polizia di Stato in rappresentanza della Questura di Cuneo e delle Specialità a livello provinciale, tra cui diversi veicoli e moto della Polizia Stradale.

La funzione religiosa – a cui hanno partecipato diverse Autorità locali tra cui il Prefetto ed il Sindaco di Cuneo oltre ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine - è stata celebrata dal Vescovo di Cuneo e Fossano, Monsignor Piero Delbosco, che durante l’omelia ha nuovamente evidenziato l’importanza dell’impegno e dell’attività svolta dalla Polizia di Stato, istituzione che veglia costantemente sulla collettività e sui cittadini.