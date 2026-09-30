Una gara di solidarietà per la cagnolina Dory

Accogliamo la storia della cagnolina Dory, per la cui sopravvivenza è stata lanciata una raccolta fondi allo scopo di consentirle un'operazione chirurgica salvavita.

Ha solo un anno e mezzo, una grande voglia di vivere e una data segnata sul calendario che può restituirle il futuro: il 5 ottobre È il giorno in cui Dory, una giovane cagnolina seguita e curata nel Cuneese, dovrà affrontare un complesso intervento chirurgico salvavita al fegato. Per portarla in sala operatoria, però, serve un ultimo e decisivo aiuto economico

La storia: dal malessere improvviso alla presa in carico

Fino a poche settimane fa, Dory era una cucciola vitale e affettuosa. Poi, improvvisamente, il crollo: un grave malessere accompagnato da una drastica perdita di peso che aveva fatto inizialmente temere un avvelenamento. Di fronte a un quadro clinico critico e all'impossibilità economica e logistica di garantirle le cure necessarie, il proprietario – in un gesto d'amore per darle una possibilità di salvezza – ha scelto di affidarla a chi poteva prendersene cura.

A intervenire è stata Daniela Gentile, tecnica veterinaria e storica volontaria del territorio cuneese, da anni impegnata gratuitamente nel recupero di animali d'affezione e selvatici. Escluso l'avvelenamento grazie ai primi esami e ad un ricovero d'emergenza, è emersa una grave e complessa malformazione vascolare epatica.

Da quel momento Daniela ha accolto Dory a casa propria, facendosi carico privatamente delle cure, somministrandole quotidianamente terapie mirate e una nutrizione specifica per stabilizzarla, affiancata nel supporto logistico ed economico da Alexandra Benvenuti, che insieme a lei si è fatta carico privatamente delle spese e della gestione della raccolta fondi.

La svolta diagnostica e la data dell'operazione

Il punto di svolta è arrivato lo scorso 18 settembre, dopo che una indagine diagnostica avanzata (l’angio-TC) ha chiarito nel dettaglio la natura del problema epatico, regalando la notizia più attesa: la patologia di Dory è operabile.

L'appello: "Non lasciamola sola a un passo dal traguardo"

Se sul piano medico la strada è tracciata, l'ostacolo da superare adesso è quello finanziario: i costi continui e l'importo dell'operazione superano le possibilità economiche delle due promotrici Daniela e Alexandra. I fondi raccolti finora attraverso le prime donazioni sono stati interamente assorbiti dalle spese già sostenute per analisi del sangue, ecografie, farmaci, alimenti specifici e per l'Angio TC, lasciando il bilancio attuale già in perdita rispetto alle fatture saldate.

Il preventivo per l'intervento chirurgico risolutivo potrebbe superare i 3mila euro, a cui si aggiungeranno le spese per la degenza e le terapie post-operatorie. Come avvenuto fin dal primo giorno, tutti i referti medici, i preventivi e le fatture veterinarie vengono pubblicati regolarmente sulla pagina della raccolta fondi per garantire la massima trasparenza ai donatori.

"Siamo alla fine di un'impresa epocale di amore" spiegano Daniela e Alexandra - Tutto ciò che è stato raccolto finora ci ha permesso di tenerla in vita e arrivare a una diagnosi certa, ma adesso abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per affrontare il passo decisivo. Non lasciateci e non lasciatela sola proprio ora che siamo a un passo dal restituirle la vita spensierata che una cucciola di un anno e mezzo merita".

Tutte le informazioni relative a cure e spese mediche veterinarie sono disponibili sulla piattaforma gofund.

Come contribuire

Chiunque desideri sostenere l'intervento di Dory, anche con una piccola donazione, può farlo attraverso i seguenti canali:

https://gofund.me/d13d7d2bd

E Satispay: