La Morra, si presenta in Comune con carta d’identità manomessa: denunciato dalla Polizia Locale

Si è presentato, ieri lunedì 29 settembre, agli sportelli del Comune di La Morra per sbrigare alcune pratiche, ma il documento che ha esibito non ha convinto il personale. Un uomo, di origine straniera ma con cittadinanza italiana, è stato denunciato dopo che la Polizia Locale ha accertato la manomissione della carta d’identità elettronica.

Attraverso l’analisi con strumentazione specifica, gli agenti hanno verificato che il documento era sì originale e dotato dei previsti sistemi di sicurezza, ma risultava alterato: era stato asportato il microchip contactless mediante manomissione. La carta è stata sequestrata e l’uomo deferito all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di uso di atto falso e falsità materiale.

Gli inquirenti stanno ora cercando di capire le ragioni di questa alterazione, che potrebbero essere legate a fenomeni di clonazione o alla creazione di identità “zoppe” da utilizzare in contesti borderline.