Bra: il Consiglio comunale ha approvato il Documento unico di programmazione 2027/2029

Il Consiglio comunale di Bra si è riunito nel pomeriggio di ieri, martedì 29 settembre. La seduta si è aperta con la discussione di due interrogazioni, relative allo stato di manutenzione e sicurezza dell'area cani del Parco Atleti Azzurri d'Italia e prospettive di riqualificazione della area cani di via Piumati (presentata dal gruppo Lega Salvini premier) e alla messa in sicurezza strada Orti (presentata nei mesi scorsi dai gruppi di minoranza, con risposta scritta).

L'assemblea ha quindi approvato all'unanimità due proposte di mozione. La prima, relativa al pieno sostegno del Comune alla candidatura della Città di Cuneo quale sede dell'Adunata nazionale degli Alpini per l'anno 2030, emendata con l'inserimento del richiamo al legame storico con la città di Bra, che diede i natali al secondo Reggimento Alpini, insignito di cittadinanza onoraria nel 2017. La seconda, di solidarietà ai lavoratori dello stabilimento Ex Dana di Sommariva Perno, con opposizione alla dismissione del predetto sito produttivo del Roero.

Il Consiglio comunale ha quindi esaminato la costituzione di una servitù di passaggio su un terreno a Pollenzo acquisito al patrimonio comunale, su è stato recentemente posizionato un tronco dell'acquedotto romano (approvato con 13 voti favorevoli e 2 astenuti) e la modifica statutaria della partecipata STR per l'esercizio di attività connesse alla gestione della Tari, che sarà poi esaminata dall'Assemblea dei Sindaci una volta deliberata nei Consigli di tutti i Comuni soci (approvata con 10 voti favorevoli e 5 astenuti).

La seduta è proseguita con la discussione di temi economici. Approvato (9 favorevoli, 6 contrari) il Bilancio consolidato Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del 2025, documento che rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

Ratificata anche (10 voti favorevoli, 6 contrari) la quinta variazione al Bilancio previsionale 26/28, che ha recepito contributi e trasferimenti di terzi e applicato le prime quote di avanzo di amministrazione 2025, per un totale di 817.295,68 euro.

La seduta si è conclusa con l'approvazione del Documento unico di programmazione 2027/29 (DUP), testo che riunisce le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che guidano il bilancio di previsione, precedendolo e definendo politiche e programmi, in recepimento delle esigenze e delle caratteristiche del territorio. Numerosi i punti toccati, dal commercio al sostegno del tessuto produttivo, digitalizzazione, lavoro, viabilità, promozione dell'identità locale e mobilità sostenibile, passando dalle grandi opere fino ad arrivare agli interventi di prossimità e manutenzione del territorio, alla scuola, sicurezza, sport, cultura, ambiente e verde, rifiuti, servizi sociali territoriali e sanità.

Nell'ambito dell'articolata discussione, la maggioranza ha auspicato un confronto costruttivo nello spirito di una comunità attenta allo sviluppo, alla crescita e alla sicurezza della comunità, mentre la minoranza ha criticato il documento, contestando la mancanza di una programmazione strategica e di una vera visione futura per la città. Il DUP 2027/29 è stato approvato con 10 voti favorevoli e 6 contrari.